Slechts vier wedstrijden werden er gespeeld afgelopen weekend in de Premier League. De andere duels werden allemaal afgelast vanwege uitbraken van het coronavirus bij verschillende clubs. In de week van 13 december werd een recordaantal van 90 spelers en stafleden positief getest. Dat is bijna een verdubbeling van het oude record, dat een week eerder gevestigd was.

Overleg

Afgelopen maandag was er een overleg tussen de bestuurders van de twintig clubs die op het hoogste niveau van Engeland uitkomen. De conclusie van het overleg was dat de wedstrijden gewoon doorgang kunnen vinden, maar dat extra voorzichtigheid geboden is.

Een aantal clubs was voorstander van het idee om een speelronde te verplaatsen, maar vanwege financiële schade en het drukke schema heeft men besloten hier geen gehoor aan te geven. Het stilleggen van de competitie is niet aan de orde geweest.

Gevaarlijk

Trainer Thomas Tuchel van Chelsea vond dat het spelen van de wedstrijd afgelopen weekend gevaarlijk was voor zijn spelers: ‘’We hebben meerdere dagen gehad dat spelers en stafleden positief testten. Hoe groot is de kans dat dit stopt als we met zijn allen in een bus blijven rondrijden, besprekingen hebben en samen lunchen en dineren?’’

Liverpool-trainer Jurgen Klopp gaf aan dat een pauze wat hem betreft prima is, maar hij ziet in dat dit qua schema een probleem oplevert. Eerder liet de Duitser al weten dat vaccinatie een rol gaat spelen bij het transferbeleid van Liverpool. De club wil geen ongevaccineerde spelers meer aantrekken. ‘’Zij zijn een bedreiging voor ons allemaal’’, aldus de oefenmeester. Managers Steven Gerrard (Aston Villa) en Patrick Vieira (Crystal Palace) gaven eerder aan een soortgelijk beleid te gaan voeren.

Geen replays

Om wedstrijden die niet door kunnen gaan op te vangen, worden tijdens de derde en vierde ronde van de FA Cup geen replays gespeeld bij een gelijkspel. Zo heeft de Premier League iets meer ruimte om flexibel met het schema om te gaan.

Volgens de Premier League is 92 procent van de spelers ten minste een keer gevaccineerd en wordt eraan gewerkt om dit percentage verder op te krikken. De competitie wil geen details vrijgeven over individuele spelers wat betreft vaccinatie, maar aan het einde van elke maand zal vanaf nu een update komen over de vaccinatiegraad van de verschillende clubs.

