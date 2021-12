De manager van Manchester City vindt het helemaal niet zo raar als spelers in de Premier League tot een staking besluiten in een uiterste poging om te laten weten dat genoeg ook echt genoeg is. Het welzijn van de voetballers is in het geding, maar er lijkt zo weinig te worden ondernomen om dit te verbeteren.

“We moeten hierover praten. Misschien dat er inderdaad een staking moet plaatsvinden om mensen te laten zien hoe erg het is. We moeten het hebben over het welzijn van de spelers. Het gaat niet alleen om de spelers, maar als zij met steun van de vakbond tot een staking besluiten, is dat misschien een uitweg om verbeteringen door te voeren”, aldus Guardiola tijdens een persmoment van zijn club.

Guardiola is niet de enige die zich zorgen maakt. Spelers van Man City spelen over een seizoen gemeten 38 wedstrijden in de Champions League, ongeveer de helft hiervan in de Champions League en dan zijn er nog twee bekertoernooien – een Engels unicum – plus de nodige interlands op een steeds vollere internationale kalender. De Fifa denkt er ook nog eens over na om iedere twee jaar een WK te organiseren.

Vrees voor blessures

Liverpool-trainer Jürgen Klopp en de aanvoerder van ‘The Reds’, Jordan Henderson, spraken zich recent ook uit over de hoeveelheid werk die van voetballers wordt verwacht, terwijl Ralph Hasenhüttl namens Southampton vreest met grote vrezen voor een flinke portie blessures. Guardiola voegt zich nu bij dit gezelschap, hoewel hij voorstander is van voetballen met de feestdagen.

“Woorden alleen lijken niet meer genoeg. Als spelers en managers elkaar kunnen vinden en besluiten tot een staking… UEFA, FIFA, Premier League en de tv-zenders vinden de business soms belangrijker dan het welzijn van de spelers. Kijk naar de mogelijkheden om vijf keer te wisselen. Het gebeurt overal, behalve hier. Het is onwijs simpel om deze wijziging door te voeren.”

“Misschien moeten we een staking uitroepen om eindelijk eens aandacht voor deze zaak te krijgen. Er wordt te veel verlangd van voetballers. Een paar spelers is alleen niet genoeg. De vakbond moet zich ermee bemoeien. Ik zou een stevige opstelling prima vinden. Regel het maar, anders spelen we niet meer. Misschien dat de Premier League en tv-zenders dan stoppen om beslissingen te nemen die bij spelers horen te liggen.”

Corona zorgt voor uitstel

Als gevolg van nieuwe coronavarianten worden er flink wat wedstrijden uitgesteld in de Premier League. Dat zorgt nu voor wat rust, maar dat komt straks als een boemerang terug als op moeilijke momenten precies de nu uitgestelde wedstrijden moeten worden ingehaald. Eigenlijk is er op de speelkalender geen enkele ruimte. Het is een grote puzzel die vrijwel onmogelijk kan worden gelegd.

“Ik verwacht niet dat het tot een staking komt. We willen voetballen, we willen de mensen blij maken en spelen op 26, 27, 29 en 31 december. Wij houden van het spelletje. Mijn uitspraken mogen niet de aanleiding zijn om maar daadwerkelijk te gaan staken. Maar als men begint over WK’s, Europees voetbal, twee halve finales in de Carabao Cup, FA Cup, Premier League, nog meer clubs, nog meer wedstrijden en amper tijd om bij te komen? Tsja, dan overvragen we de spelers”, vervolgt Guardiola.

“Het is niet eerlijk. Waarom niet? Omdat spelers vakantie nodig hebben. Ze moeten af en toe kunnen bijkomen. Maar bij alle ideeën en plannen die we verzinnen… wanneer praten we over de gezondheid van de spelers? Nooit. En dat is het hele probleem.”

Steun van vakbond

Voorbeeldje: Man City speelt 26 december uit tegen Leicester City, vervolgens de 29ste thuis tegen Brentford om op nieuwjaarsdag alweer aan te treden tegen Arsenal. De woorden van Guardiola worden gesterkt door de spelersvakbond PFA, die in een verklaring waarschuwt dat een meerderheid van de leden in ieder geval niet tegen een staking is.

“Ik heb met veel spelers over deze zaak gesproken en ik kan je dit vertellen: de onvrede wordt er niet minder op en zal evenmin zomaar verdwijnen. Spelers roeren zich niet zomaar op zo’n belangrijk onderwerp. Als vakbond stellen wij de spelers in staat om één front te vormen. Dat geeft enorme kracht”, voegt voorzitter Maheta Molango toe.

“Het is nu aan de partijen die het voetbal organiseren om deze geluiden serieus te nemen. De spelers staan open voor samenwerking, maar er mag niet meer over spelers worden gepraat. Nee, er moet met spelers worden gesproken. Hun stem moet gehoord worden. En wel nu. Dit kan en mag niet meer de kop worden ingedrukt of afgedaan. En dat gaat ook niet gebeuren.”

