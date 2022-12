Volgens The Athletic is er een onderzoek gestart naar het voorval door de Qatarese autoriteiten. De arbeidsmigrant zou een ongeluk hebben gehad met een vorkheftruck. De FIFA heeft inmiddels in een statement bevestigd dat het ongeval heeft plaatsgevonden en kwam op dezelfde dag ook met een verklaring.

"De FIFA is zeer bedroef over deze tragedie en onze gedachten en sympathie gaat uit naar de familie van de arbeider. Op het moment dat de bond te horen kreeg van het accident, hebben we direct de lokale autoriteiten ingeschakeld voor meer details. Wij kunnen pas verdere uitleg geven als alle onderzoeken en relevante processen rond de overleden arbeider zijn voltooid."

Tijdens het omstreden WK in Qatar was al veel te doen over de arbeidsomstandigheden voor de werkers in de Golfstaat. Een ruime tijd voor het toernooi kwam via onderzoek van The Guardian naar buiten dat ruim 6500 arbeidsmigranten zouden zijn overleden bij onder andere de bouw van de stadions.

Hassan Al-Thawadi tijdens het interview met Piers Morgan. Foto: SID

Toch meer doden

Het aantal van 6500 doden werd lange tijd ontkent door zowel Qatar als de FIFA, maar tijdens dit toernooi kwam daar opeens verandering van. Waar de organisatie eerst melding maakte van slechts drie doden in plaats van 6500, stelde WK-baas Hassan Al-Thawadi dat aantal opeens bij.

In een interview met de Britse journalist Piers Morgan gaf hij toe dat het aantal fors hoger ligt. "De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet”, deed hij vorige week uit de boeken.

