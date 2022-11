WK-ambassadeur Ronald de Boer leverde deze week zijn voorspellingen in bij de Supreme Committee for Delivery & Legacy. De voormalige speler van Ajax, Barcelona en Rangers denkt dat de Zuid-Amerikanen in de finale te sterk zullen zijn voor hun taalgenoten uit Portugal.

Ad

Ook voor de selectie van zijn oude trainer Louis van Gaal ziet hij een succesvol toernooi in het verschiet. Hij denkt dat Oranje haar Waterloo zal vinden in de halve finale, maar denkt dat het brons mee teruggaat naar Nederland ten koste van de Fransen.

Voetbal Qatar 2022 | Spaanse selectie moet het op WK doen zonder geliefde ibericoham 4 UUR GELEDEN

GROEP F

"Als Nederlander was ik behoorlijk tevreden met de loting en ik denk dat het team dat ook kan zijn", zei De Boer. "Het is voor mij speciaal om met Qatar in de groep te zitten, want daar heb ik zeven jaar gewoond, maar ik denk dat Nederland en Senegal favoriet zijn om door te gaan."

Ronald de Boer voorspelt een zesde wereldtitel voor Brazilie. Foto: Eurosport

De 52-jarige oud-international, die zelf actief was op twee WK's, verwacht een verrassing in groep F, waar hij denkt dat Marokko en Kroatië België zullen uitschakelen. "Op elk WK is er wel een verrassing en ik denk dat die dit keer in groep F valt."

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

Voetbal Qatar 2022 | Imran Louza stelt met Paris 2024 razendsnel een nieuw doel 6 UUR GELEDEN