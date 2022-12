Eerder doken er ook al verhalen op dat Ronaldo en Bruno Fernandes niet met elkaar door een deur zouden kunnen, vanwege het ongelukkige afscheid van Ronaldo bij Manchester United. Ronaldo fileerde de club, waar Fernandes nog altijd wel onder contract staat, in een interview en het contract werd verscheurd.

Nu is er dus een volgende rel. Ronaldo legde zijn vinger op de lippen toen hij van het veld afging. Volgens de aanvaller was dit een reactie op een speler van Zuid-Korea: "Voor mijn wissel zei een van hun spelers dat ik snel het veld moest verlaten. Ik zei dat hij mond moest houden. Hij heeft geen autoriteit en heeft er niks over te zeggen."

Gedrag Ronaldo bevalt coach voor geen meter

Santos werd ook gevraagd naar de opvallende gebaren tijdens de persconferentie: "Ik heb de beelden gezien en het beviel me totaal niet. Ik vond het echt niet leuk, maar vanaf nu is dit een afgesloten zaak. De zaak is achter gesloten deuren opgelost. Vanaf nu is het klaar en focust iedereen zich volledig op de wedstrijd."

Desondanks wilde de coach niet bevestigen dat Ronaldo dinsdag gewoon aanvoerder is tegen Zwitserland: "Ik beslis pas wie de aanvoerder is als ik bij het stadion aankom. Ik weet ook nog steeds niet wat de opstelling zal zijn. Zo heb ik het altijd gedaan en zo zal ik het blijven doen en dus ook morgen. Het andere onderwerp is afgesloten. We hebben dat onderling geregeld en dat is het."

Ten slotte wilde de coach ook weinig kwijt over de geruchten dat Ronaldo voor een astronomisch salaris voor het Saoedische Al Nasr gaat spelen. : "Dat is zijn beslissing en hij moet daar zelf mee dealen. Wij zijn volledig gefocust op het WK en dat is alles waar we over gesproken hebben.

