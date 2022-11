Mac Allister vertelt over zijn aanpassingsproblemen in de Premier League in een nieuwe serie van Warner Bros. Discovery: World at their Feet. Dit is een reeks portretten van spelers die eerder uitkwamen op de Olympische Spelen en nu zijn geselecteerd voor Qatar 2022.

Er worden geen onderwerpen geschuwd en Mac Allister is niet te beroerd om zich kwetsbaar op te stellen, als zijn overgang naar Engeland ter sprake komt. Zijn achternaam klinkt misschien Brits, maar dat wil echt nog niet zeggen dat voetballen en presteren in de Premier League zomaar vanzelf ging.

Mac Allister tekende in 2019 een langjarig contract in Brighton, maar werd direct terug verhuurd naar de Argentijnse Primera Division om verder te rijpen bij Argentinos Juniors en topclub Boca Juniors. Toen hij er eenmaal klaar voor leek, volgde alsnog de definitieve verhuizing. Tussen klaar lijken en klaar zijn, zat nog een groot verschil.

De middenvelder debuteerde 7 maart 2020 eindelijk in de Premier League, maar pas tijdens seizoen 2021/2022 groeide hij uit tot basisspeler. Mac Allister weet ook waarom dit anderhalf jaar duurde. Hoewel het er in Argentinië ook niet bepaald zachtzinnig aan toe gaat, had hij moeite met het fysiek zware voetbal van de Premier League.

Mac Allister onthult dat hij heeft ‘geleden en gehuild’, al bracht dit hem nooit van zijn pad op weg naar succes. In zijn achterhoofd wist de Argentijn namelijk altijd dat hij het zou gaan maken. “Ik heb een jaar meegemaakt waarin zich volop veranderingen voordeden. Het was prachtig om de overstap te maken naar een club uit de Premier League, maar het ging niet zo soepel als ik had ingebeeld.”

“Kort nadat ik me meldde bij Brighton merkte ik dat ik fysiek nog niet op niveau was om van waarde te kunnen zijn voor mijn nieuwe club. Ik heb geleden, ik heb gehuild. Ik miste mijn familie en vrienden, maar opgeven was geen optie. Ik wist dat ik het in me had, ook al moest ik diep graven.”

Mac Allister komt uit een voetbalfamilie. Zijn vader was teamgenoot van Maradona, bij het nationale elftal droeg Alexis op zijn beurt hetzelfde shirt als Lionel Messi. Ook zijn twee broers – Kevin en Francis – hebben het tot het profvoetbal geschopt, eveneens via de opleiding van Argentinos Juniors. Maradona en Riquelme gingen de familie Mac Allister voor.

Mac Allister geeft aan dat Argentinos Juniors een onmiskenbare uitwerking op hem en zijn broers heeft gehad. Niet alleen als voetballers, maar ook als mens. “Argentinos Juniors is ons thuis, het is de plek waar we groot zijn geworden. We hebben er getraind om de voetballer te worden die we nu zijn en als mens hebben we ons er net zo goed ontwikkeld.”

“Ik kan zoveel goede spelers opnoemen die door Argentinos Juniors zijn opgeleid. Maradona natuurlijk, Riquelme, maar ook Esteban Cambiasso en Lucas Biglia. Heel veel Argentijnse spelers die het in Europa hebben gemaakt, zetten hun eerste stappen in het shirt van Argentinos Juniors.”

Net als enkele van zijn illustere voorgangers mag Mac Allister zich nu opmaken voor het allerhoogste: wereldkampioen worden. De middenvelder maakt deel uit van de WK-selectie van Argentinië. De Argentijnen zijn bij de loting voor de groepsfase terechtgekomen in groep C en nemen het op tegen Saoedi-Arabië, Mexico en Polen.

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

