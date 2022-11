Wellicht speelden politieke redenen ook mee voor Biden om de overwinning en daarmee de kwalificatie voor de achtste finale op het WK te vieren. Feit is dat de Amerikaanse president behoorlijk in zijn nopjes was met de 1-0 zege

Blijdschap

Ad

Nadat hij in Bay City, in de staat Michigan, een fabriek had bezocht en een toespraak had gegeven, kreeg hij het nieuws te horen. Biden liep terug naar de microfoon en deelde zijn blijdschap met het publiek. "VS 1, Iran 0. De wedstrijd is voorbij", sprak Biden waarna er gejuich losbarstte. De president haakte hier direct op in en scandeerde 'USA, USA'.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Verenigde Staten blijft overeind in bloedstollende slotfase tegen Iran 12 UUR GELEDEN

"Dit was een grote wedstrijd man, vervolgde Biden. "Ik heb de bondscoach en de spelers van tevoren nog gesproken. Ik heb gezegd dat ze het konden en ze hebben het geflikt! Het leek mij dat jullie dit nieuws wel wilden horen."

Nederland volgende tegenstander

De Verenigde Staten moest dinsdagavond winnen van Iran om kans te houden op de volgende ronde. Het team van Berhalter zegevierde met 1-0 dankzij een treffer van Christian Pulisic. Het moest daarvoor wel een bloedstollende slotfase overleven waarin Iran (dat een punt nodig had om in het toernooi te blijven) dicht bij de gelijkmaker was.

Omdat tegelijkertijd Engeland met 3-0 won van Wales was de zege van de Verenigde Staten genoeg om als tweede in groep B te eindigen. Hierdoor treft de Verenigde Staten zaterdag het Nederlands elftal in de achtste finale. De aftrap in Al Rayyan is om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | “Airco’s in stadion maken me ziek” - oud-Ajacied Antony wijt keelpijn aan airco 16 UUR GELEDEN