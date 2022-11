De verdediger van Aston Villa vond zijn naam nog wel terug in de voorselectie, maar haalt de 25-koppige spelerslijst van bondscoach Didier Deschamps voor Qatar niet. Opvallend genoeg selecteert de Franse oefenmeester een speler minder dan het maximale toegestane aantal.

De twee jonge kinderen van Digne zijn er echter niet bepaald rouwig om. Op social media is te zien hoe het kroost van de linksback door de kamer danst, nadat zij horen dat papa gewoon thuis blijft in november en december.

Sleutelspelers ontbreken

Les Blues kunnen op het wereldkampioenschap in Qatar niet over alle belangrijke spelers beschikken. Vooral het middenveld is een zorgenkindje voor Deschamps. Basisspelers N'Golo Kanté en Paul Pogba ontbreken namelijk wegens blessures en ook Bayern-middenvelder Corentin Tolisso is niet van de partij.

Helemaal wanhopen hoeven de Franse voetbalfans natuurlijk niet. Met Kylian Mbappé, Karim Benzema, Christopher Nkunku en Theo Hernández kent het team nog genoeg blikvangers en ook Manchester United-verdediger Raphael Varane lijkt op tijd hersteld van zijn hamstringblessure.

Verandering in defensie

Een van de redenen dat Digne niet bij de laatste 25 spelers zit, is de vermoedelijke verandering van het systeem bij de Fransen. Waar in de laatste Nations League-duels nog met vijf verdedigers werd gespeeld, zijn er nu bijna geen wingbacks opgeroepen.

Alleen linkervleugelverdediger Theo Hernández bestrijkt bij zijn club AC Milan de hele linkerflank, aangezien ook voormalig rechtsback Benjamin Pavard tegenwoordig vooral centraal achterin speelt bij Bayern München. Een opstelling met drie pure verdedigers, of een klassieke vier-achterin lijkt dan ook voor de hand te liggen.

Op dinsdag 22 november speelt Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd tegen Australië. Een dag eerder is Oranje al aan de beurt als Senegal de tegenstander is.

WK-selectie Frankrijk

Doelmannen: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Alphonse Areola (West Ham United) en Steve Mandanda (Stade de Rennais)

Verdedigers: Benjamin Pavard (Bayern München), Jules Koundé (FC Barcelona), Raphaël Varane (Manchester United), Ibrahim Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern München), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernández (Bayern München) en Theo Hernández (AC Milan)

Middenvelders: Adrien Rabiot (Juventus), Jordan Veretout (Olympique de Marseille), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (Olympique de Marseille) en Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Aanvallers: Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern München), Christopher Nkunku (RB Leipzig) en Karim Benzema (Real Madrid)

Bondscoach: Didier Deschamps

