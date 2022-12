Marquinhos

Het eerste gesprek dat gepubliceerd werd was met verdediger Marquinhos, die een penalty miste in de beslissende serie. Neymar drukte Marquinhos op het hart dat zijn beeld van hem niet zou veranderen door een gemiste strafschop.

"Ik had echt gewild dat het allemaal goed was gegaan, maar we moeten sterk zijn en het tijd geven. Dan zien we wat het voetbal nog voor ons in petto heeft", was het antwoord van Marquinhos.

Rodrygo

Ook de andere Braziliaan die een penalty miste kreeg van Neymar een bericht. Rodrygo maakte zijn excuses, maar daar wilde Neymar niets van weten.

"Je bent gek als je sorry tegen me zegt. Alleen de goede spelers krijgen überhaupt de kans om te missen. Je bent fantastisch", zo verzekerde Neymar de jongeling.

Thiago Silva

Ten slotte was er ook een gesprek met Thiago Silva, die met zijn 38 jaar waarschijnlijk zijn laatste kans om wereldkampioen te worden in rook op zag gaan.

Neymar gaf aan dat hij heel graag het WK had gewonnen voor Thiago Silva. De verdediger gaf op zijn beurt aan het nog zwaarder te hebben dan hij had gedacht: "Broer, dit is nog rotter dan ik me had voorgesteld, echt waar. Ik kan het niet hebben en ik kan niet geloven dat we verloren hebben. Elke keer dat ik eraan denk, moet ik huilen."

