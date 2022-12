Na de met 4-1 gewonnen achtste finale tegen Zuid-Korea sprak Neymar over zijn enkelblessure: "Er schoten een miljoen gedachten door mijn hoofd. Ik was bang dat ik niet meer op dit WK zou kunnen spelen, maar ik had alle steun van mijn vrienden en familie. Ik probeerde overal kracht uit te putten."

Tijdens de wedstrijd had Neymar geen last van zijn enkel: "Ik heb geen pijn gevoeld en ik denk dat mijn spel erg goed was. Ik ben zeer tevreden, maar dat gezegd hebbende, denk ik dat het altijd beter kan en dat ga ik nu proberen."

Steun van en voor Pelé

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg het Braziliaanse team vanuit het thuisland een steunbetuiging van Pelé . De voetballegende ligt in het ziekenhuis, maar wenste vanuit zijn bed het beste aan de Selecao.

Na afloop sprak Neymar op zijn beurt zijn steun uit voor de drievoudig wereldkampioen: "Het is lastig onder woorden te brengen. Ik wens Pelé het allerbeste. Ik ben ervan overtuigd dat hij snel weer gezond is."

Voor Neymar zelf staat aanstaande vrijdag de volgende wedstrijd op het programma. Titelfavoriet Brazilië neemt het dan op tegen de finalist van vier jaar geleden Kroatië.

