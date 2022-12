Lionel Messi en Emiliano Martinez zeiden na de wedstrijd tegen Nederland dat ze hoopten dat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz uit het toernooi zou worden gegooid. Volgens Pepe zouden deze uitspraken hebben moeten voorkomen dat een Argentijnse scheidsrechter nog de leiding zou krijgen over een andere kwartfinale, nu Argentinië zich verzekerd had van een plek bij de laatste vier.

Volgens Pepe was het in het belang van de scheidsrechter dat het op papier minder sterke Marokko zich zou plaatsen in plaats van Portugal: "Het is onacceptabel dat een Argentijnse scheidsrechter onze wedstrijd fluit. Na wat er gisteren gebeurd is, met Messi die aan het praten was over de scheidsrechter."

Ad

Voetbal Qatar 2022 | Neymar publiceert zonder toestemming privégesprekken met teamgenoten op Instagram EEN UUR GELEDEN

"Alle Argentijnen waren aan het praten en dan komt hij hier fluiten. Ik wil niet zeggen dat hij bevooroordeeld was, maar wat konden we doen de tweede helft? We werden niet toegestaan om te voetballen in de tweede helft", aldus de boze Pepe.

Een andere ergernis van Pepe was de beslissing om maar acht minuten blessuretijd aan de tweede helft toe te voegen: "Zij waren negentig minuten lang bezig om ons spel te ontregelen met kleine overtredingen, maar de scheidsrechter deed daar niets aan. Na wat ik vandaag heb gezien, kan je Argentinië beter maar meteen de titel geven."

Fernandes vindt non-Europese scheidsrechters niet goed genoeg

Ook ploeggenoot Bruno Fernandes was allesbehalve tevreden: "Het is erg vreemd dat een scheidsrechter uit een land dat nog steeds in het toernooi zit ons fluit."

"Onze scheidsrechters fluiten in de Champions League, dus die hebben de kwaliteit en het niveau om hier te zijn. Hun scheidsrechters fluiten niet in de Champions League, dus die zijn niet gewend aan dit soort wedstrijden. Ze hebben hier de snelheid niet voor. Ze hebben de wedstrijd duidelijk in ons nadeel beïnvloed. In de eerste helft moet ik duidelijk een penalty krijgen", zo vond de middenvelder.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Tagliafico over agressie Argentijnen tegen Oranje - “We zijn geen machines” 3 UUR GELEDEN