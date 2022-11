Twitch is een livestream-service die normaal gesproken vooral gebruikt wordt door gamers om een interactieve ervaring aan hun volgers te bieden. Mensen kunnen meekijken met het scherm van de betreffende persoon en tegelijkertijd vragen stellen in de chat. Het platform wordt maandelijks door 140 miljoen mensen gebruikt.

Ad

Luis Enrique wil deze mogelijkheden nu dus gebruiken voor het Spaanse team: "Het idee is simpel. We willen een directe band creëren met fans die geïnteresseerd zijn in de Spaanse nationale ploeg en graag meer informatie willen. Iedereen die iets te vertellen heeft is welkom en in dit geval zullen mijn staf en ik voor een directere band met de fans zorgen."

Voetbal Voetbal | Kijk live naar de uitreiking van de Globe Soccer Awards! 3 UUR GELEDEN

Morgen moet de eerste dag zijn dat Luis Enrique gaat streamen, nadat hij en zijn team in de vroege uurtjes aankomen in Qatar. Enrique heeft niet altijd een even goede relatie met de media gehad en dus zal Twitch ook als vehikel dienen om wat punten bij het journaille te scoren. Vooral de overstap van Real Madrid naar Barcelona in de jaren 90 ligt bij Madrileense media gevoelig.

WAAR VOLG JE HET WK-NIEUWS?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.