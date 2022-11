Naast alcohol, drugs, wapens en aanverwante zaken zijn namelijk ook varkensproducten verboden in Qatar. In de Islam is het nuttigen van varkensvlees niet toegestaan.

Dat betekent dus dat de Spaanse chef de komende weken maaltijden op tafel moet zien te krijgen zonder jámon ibérico, een essentieel onderdeel van het Spaanse voedingspatroon. Volgens de Spaanse krant El Pais besteedde de chef van de Spaanse equipe bij vorige toernooien veel zorg aan de keuze voor de beste stukken ham, maar kon hij dat dit jaar dus achterwege laten.

