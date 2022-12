Met name Roy Keane sprak zich uit tegen het gedrag van de Brazilianen. De voormalig aanvoerder van Ierland vond het gedrag respectloos ten opzichte van de Zuid-Koreanen.

Tite is het hier echter niet mee eens en vindt het zijn verantwoordelijkheid om de identiteit van het Braziliaanse voetbal te beschermen: "Ik ga niet eens reageren op mensen die de geschiedenis en cultuur van Brazilië niet eens kennen."

"Er zijn misschien wel heel veel kinderen die dansen, omdat dat is wat wij Brazilianen doen nadat er een doelpunt is gemaakt. Dat is niet respectloos naar iemand. Dat is wat wij doen en wie wij zijn. We zullen dat ook op onze eigen manier blijven doen", aldus de coach.

Connectie met de jonge generatie

Tite deed bij de goal van Richarlison zelf ook mee aan de festiviteiten. De coach ziet het als een manier om de generatiekloof te overbruggen: "Het is een manier om een band te krijgen met de jonge generatie. Ze hadden mijn kleinkinderen kunnen zijn. Als ik moet dansen om een connectie met ze te maken, dan blijf ik dansen."

"Ik ga niet mijn excuses aanbieden, terwijl het onze cultuur is om te dansen en om plezier te hebben", zo besluit de bondscoach die het zaterdagmiddag opneemt tegen Kroatië in de kwartfinale van het WK in Qatar.

