Lionel Messi kwam door zijn doelpunt tegen Saoedi-Arabië op gelijke hoogte met zijn aartsrivaal. Allebei de spelers hebben nu zeven doelpunten gemaakt op het WK. Ronaldo is echter op dit moment bezig aan zijn wedstrijd tegen Ghana en zou dus weer afstand kunnen nemen.

Messi opende zijn rekening in 2006 door één doelpunt te maken in Duitsland. Vier jaar later in Zuid-Afrika kwam hij niet tot scoren, maar in Brazilië in 2014 was het vier keer raak op weg naar de finale. Op het laatste WK in Rusland prikte Messi ook één keer raak en dus begon de Argentijn op zes doelpunten aan dit WK in Qatar.

Ronaldo begon ook met scoren in 2006. Op de eerste drie WK's was er telkens één doelpunt voor de Portugees, maar in Rusland begon het pas echt te draaien. Ronaldo maakte er vier en kwam dus op zeven goals te staan. Zo gaan de twee rivalen dus wederom nek aan nek.

Omdat Ronaldo sinds 2006 elke keer wist te scoren op een WK, heeft de Portugees een mooi record binnen handbereik. Nooit eerder scoorde iemand op vijf achtereenvolgende WK's en dus kan Ronaldo weer geschiedenis schrijven.

Topscorer aller tijden

Bij de titel voor meeste goals ooit op een WK komen de twee vedettes echter niet in de buurt. Miroslav Klose heeft de eer van meest productieve speler ooit op het WK. Tijdens de legendarische halve finale op het WK 2014 maakte de Duitser zijn zestiende WK-goal.

Alsof de 7-1 nederlaag in eigen land nog niet pijnlijk genoeg was voor Brazilië, stootte Klose daarmee ook de echte Ronaldo van de troon. De Braziliaan had op dat moment het record in handen met vijftien doelpunten.

Ronaldo schoot op zijn beurt Gerd Muller uit de boeken, die in de WK-finale van 1974 tegen Nederland zijn veertiende doelpunt maakte. Daarvoor was Just Fontaine de recordhouder. De Fransman maakte dertien WK-goals en deed dit opvallend genoeg allemaal op het toernooi van 1958. Hij is dan ook logischerwijs de man met de meeste doelpunten op een enkel toernooi.

