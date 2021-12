Tijdens het EK afgelopen zomer kreeg Eriksen in de wedstrijd van Denemarken tegen Finland (0-1 verlies) een hartstilstand. De 29-jarige middenvelder lang enkele minuten roerloos op het veld. Door goed ingrijpen van de medische staf kwam hij weer bij en herstelde vervolgens in het ziekenhuis.

Om herhaling te voorkomen kreeg Eriksen een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), net als bijvoorbeeld Daley Blind. De Ajacied mag met dit hartkastje in Nederland gewoon in actie komen, maar de regels in Italië zijn strenger.

Ad

Eliteserien Eliteserien | Dit zijn de vijf allermooiste doelpunten uit de Noorse competitie GISTEREN OM 14:18

Transfervrij

Hierdoor was er geen toekomst meer voor Eriksen bij Internazionale, waar hij de afgelopen maanden nog wel langsging om zijn ploegmaten en de technische staf te ontmoeten. Vrijdag kwamen de club en de speler tot de conclusie dat het geen nut had om het contract te behouden. Door deze beslissing kan Eriksen transfervrij naar een nieuwe club.

Het is nog niet bekend of Eriksen zijn voetbalcarrière vervolgt. Wel volgt hij momenteel een licht revalidatieprogramma bij zijn oude club Odense BK. In het nieuwe jaar wil de Deen de trainingsarbeid opvoeren. Het lijkt niet realistisch dat hij direct wedstrijdfit is, maar zelf heeft Eriksen de hoop om vanaf volgend seizoen weer helemaal terug te zijn.

Terugkeer

Als het aan sportdirecteur Enrico Augustinus ligt, speelt Eriksen volgend seizoen weer bij Odense BK. “Natuurlijk hebben wij ruimte voor hem”, zei hij onlangs in de Deense sportkrant BT. “We hebben financieel wel wat mogelijkheden, maar kunnen hem natuurlijk niet betalen wat hij bij Internazionale kreeg. Dit geldt overigens niet alleen voor ons, maar voor alle Deense clubs.”

Diverse media wisten de afgelopen maanden al te melden dat Eriksen zelf wel oren heeft naar een terugkeer bij Ajax. Vanuit Amsterdam blijft het vooralsnog stil. De middenvelder tekende in 2008 een contract bij Ajax. Twee jaar later brak hij door onder de hoede van Martin Jol. In drie jaar tijd groeide hij uit tot een heuse steunpilaar. Hij speelde uiteindelijk 113 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 25 keer scoorde. De creatieve middenvelder werd in deze periode drie keer landskampioen.

In 2013 vertrok hij naar Tottenham Hotspur waar hij vrijwel altijd kon rekenen op een basisplaats. In Londen stond hij tot de zomer van 2019 onder contract. Daarna vertrok hij voor 20 miljoen euro naar Internazionale waar hij nooit op de steun kon rekenen die hij gewend was vanuit zijn periode bij Ajax en Tottenham Hotspur.

Steunpilaar

Bij het nationale elftal van Denemarken was Eriksen wel altijd één van de steunpilaren. Op het EK van afgelopen zomer moest hij de ploeg aan de hand nemen op weg naar succes. Het liep anders. De aangeslagen Denen verloren na de hartstilstand van Eriksen met 0-1 van Finland, maar speelden daarna een uitstekend toernooi.

Na een 2-1 nederlaag tegen België volgde een 4-1 overwinning op Rusland, waardoor de ploeg zich alsnog kwalificeerde voor de achtste finales. Via Wales (4-0) en Tsjechië (2-1) bereikte de ploeg uiteindelijk de halve finale. Hierin was Engeland met 2-1 na verlenging te sterk.

Als het aan Eriksen ligt, is hij er bij het volgende succes van de Deense nationale ploeg ‘gewoon’ weer bij.

Eliteserien Eliteserien | Dit zijn de vijf allermooiste doelpunten uit de Noorse competitie GISTEREN OM 14:18