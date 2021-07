De Oranje Leeuwinnen

Op 16 juni maakte bondscoach Sarina Wiegman de Nederlandse selectie bekend. De Oranje ploeg bestaat uit 18 spelers en vier reserves. Deze vier reserves worden doorgeschoven in het geval van ernstige blessures of speciale omstandigheden. Ook trainen er tot en met de dag voor de eerste groepswedstrijd nog twee extra spelers mee. De bondscoach mag tot vlak voor de eerste wedstrijd de selectie nog wijzigen in het geval van blessures. In tegenstelling tot de mannen geldt er voor het vrouwentoernooi geen leeftijdsregeling.

Wat: Vrouwenvoetbal

Waar: Kashima Stadium, Miyagi Stadium, Saitama Stadium , Saitama Sapporo Dome, Sapporo National Stadium, Tokyo Stadium, International Stadium Yokohama

Wanneer: Woensdag 21 juli tot vrijdag 6 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Oranje Leeuwinnen

Favorieten: Nederland, Verenigde Staten, Zweden.

Met kopstukken als Lieke Martens (FC Barcelona), Jackie Groenen (Manchester United), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Vivianne Miedema (Arsenal) en Sari van Veenendaal (PSV) behoort Nederland tot de absolute wereldtop. Met Aniek Nouwen en Lynn Wilms neemt Oranje ook twee debutanten mee naar Tokio. Lize Kop is ook weer terug in de selectie nu ze hersteld is van een hoofdblessure.

Favorieten

De Verenigde Staten gaan als topfavoriet richting Tokio. Ze domineerden het WK met Megan Rapinoe en Alex Morgan als gezamenlijke topscoorders van het toernooi. De Amerikanen staan ook bovenaan de FIFA-wereldranglijst. Met een derde plek op diezelfde ranglijst en een tweede plek op het WK heeft Nederland reële medaillekansen. Duitsland wist zich niet te kwalificeren en verliest dan ook haar olympische titel. Zweden gaat met een bronzen plak van het WK en de herinnering aan het Olympisch Zilver van 2016 met zelfvertrouwen richting Tokio. Maar ook underdogs Canada en Zweden zullen alles op alles zetten om zichzelf te tonen op het allergrootste podium.

Megan Rapinoe op het WK van 2019 Foto: Getty Images

Poule

Op 21 juli om 13.00 Nederlandse tijd begint in het Miyagi Stadium het toernooi voor Nederland tegen Zambia. De nummer 104 van de FIFA-ranglijst is op papier de makkelijkste tegenstander uit de poule. De eerstvolgende ploeg die nederland treft is Brazilie (24 juli). Ook deze wedstrijd begint om 13.00. Weer drie dagen later, 27 juli om 13.30, is de laatste poulewedstrijd tegen China.

Miyagi Stadium Olympische Spelen Tokyo 2020 Foto: Eurosport

Ploegen

Er doen twaalf ploegen mee met het vrouwenvoetbal. Groot-Brittannie, Zweden en Nederland waren de drie beste landen op het WK van 2019. Hiermee verzekerden zij zich van een ticket naar de Olympische Spelen. Via de 2020 CONCAF Olympic Qualifying wist de Verenigde Staten zich samen met Canada te plaatsen voor het prestigieuze toernooi. Japan is als gastland verzekerd van een plek. De andere deelnemers zijn: Brazilie, Nieuw-Zeeland, Zambia, Australie, China en Chili.

Volledige selectie van de Nederlandse ploegl:

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Anouk Dekker (HSC Montpellier)*, Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (FC Twente), Loes Geurts (BK Häcken)*, Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente)*, Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion)*, Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax), Sari van Veenendaal (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente).

