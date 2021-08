Zweden begon nog goed aan de wedstrijd. In de 34e minuut kwamen de Scandinavische vrouwen op 1-0 via Stina Blackstenius. Deze voorsprong konden ze echter niet vasthouden. Canada kreeg in de 68e minuut een penalty na ingrijpen van de VAR. Jessie Fleming bleef rustig van elf meter en dus was de wedstrijd weer in evenwicht.

Dit evenwicht werd niet meer verstoord de rest van de wedstrijd en ook in de verlenging kon geen van beide landen een beslissing forceren. Penalties moesten de beslissing brengen. De spanning was van de gezichten af te lezen en dat bleek ook uit de strafschoppen. Canada mistte drie keer op rij en gaf Zweden zo een gouden kans om de titel binnen te halen. Aanvoerster Caroline Seger schoot echter hoog over, waardoor het na tien genomen penalties 2-2 stond

Zweden mistte direct weer en dus kon Julia Grosso de wedstrijd beslissen. Net als haar naamgenoot in 2006 faalde Grosso niet. Via de Zweede keeper schoot ze de beslissende strafschop binnen en verzekerde Canada zo van het eerste olympische voetbalgoud bij de vrouwen ooit.

