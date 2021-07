Miedema scoorde in 177 minuten acht doelpunten, wat betekent dat ze iedere 22 minuten het net wist te vinden. Ook heeft de Arsenal-spits het record van meest aantal doelpunten in een olympisch vrouwenvoetbaltoernooi nu al te pakken. Bij de mannen scoorde de Hongaar Ferenc Bene op de Spelen van 1964 al eens twaalf doelpunten. Ze kan nog op jacht naar dit record.

Na Miedema staat de Zambiaanse Barbra Banda met zes doelpunten op de tweede plek van de topscorerslijst. Doordat haar land is uitgeschakeld, zal zij geen bedreiging meer vormen en lijkt Miedema afgetekend de topscorer van het toernooi te worden.



Nederland speelt vrijdag 30 juli om 13:00 uur tegen de wereldkampioenen uit de Verenigde Staten.

