De Zweedse vrouwen maakten vanaf minuut één duidelijk totaal niet onder de indruk te zijn van de regerend wereldkampioen. Zweden overrompelde de Verenigde Staten in de beginfase en liet een aantal goede mogelijkheden om op voorsprong te komen liggen. In de 25e minuut was het dan toch raak. Stina Blackstenius kopte bij de eerste paal knap raak en zette haar ploeg verdiend op 1-0.

De Verenigde Staten mochten van geluk spreken dat het daarbij bleef tot de rust, maar na de thee was het spel van de titelfavoriet niet veel beter. Zweden bleef domineren en beloonde zichzelf opnieuw in de 55e minuut. Een corner werd in eerste instantie op de paal gekopt, maar Blackstenius stond goed op te letten en werkte de rebound in het dak van het doel.

Na de 2-0 creëerden de vrouwen van de Verenigde Staten iets meer kansen, maar in de 72e minuut deelde Lina Hurtig de doodsteek uit. Christen Press, de Amerikaanse linksbuiten, kreeg twee minuten eerder nog een gigantische kans op de aansluitingstreffer. Van dichtbij kreeg Press het echter voor elkaar om voor open doel de paal te raken. Enkele ogenblikken later knikte Hurtig een perfecte voorzet van Hanna Glas binnen en daarmee zette ze de 3-0 eindstand op het bord.

Voor de Verenigde Staten is er nog zeker geen man overboord. Tweede worden in groep G, die verder bestaat uit Australië en Nieuw-Zeeland, is voldoende om zich voor de volgende ronde te kwalificeren. Zelfs een aantal nummers drie mag verder naar de knock-outfase en dus is voor de Verenigde Staten is er nog zeker geen vrouw overboord. Tweede worden in groep G, die verder bestaat uit Australië en Nieuw-Zeeland, is voldoende om je voor de volgende ronde te kwalificeren en zelfs een aantal nummers drie mogen verder naar de knock-outfase Één uitglijder is dus zeker overkomelijk. De kans dat het toernooi vroegtijdig eindigt voor de regerend wereldkampioen is nog altijd klein, maar de manier waarop de ploeg weggespeeld werd door de Zweedse vrouwen zal bondscoach Andonovski zorgen baren .

