Al snel werd duidelijk dat de kijkers van deze wedstrijd het telraam erbij konden pakken. Nederland zette de Zambiaanse ploeg vroeg onder druk, waardoor zij niet tot een verzorgde opbouw konden komen. Het leverde vanaf de aftrap een grote hoeveelheid kansen op voor Oranje. Al die kansen volgden bijna allemaal hetzelfde recept: een lange bal achter de Zambiaanse verdediging, gevolgd door een sprintduel richting het vijandelijke doel.

MIEDEMA

Na een kleine tien minuten ging het voor het eerst gruwelijk mis voor Zambia. Een lange bal leek een makkelijke prooi voor de doelvrouw, maar die stond te ver buiten haar strafschopgebied en kopte onder de bal door. Vivianne Miedema rende de keepster voorbij en schoof de bal in het lege doel.

RUIME MARGE

Hoewel de Zambiaanse verdediging in het vervolg meermaals goed was weggekomen, bleef hun laatste linie zich rond de middenlijn opstellen. Hierdoor bleef er veel ruimte voor de snelle Nederlandse aanvallers om te counteren. Het leverde de Leeuwinnen al snel een ruime en comfortabele marge op. Lieke Martens mocht eerst haar 50e interlandgoal binnenschieten, waarna Nederlands topscorer aller tijden, Miedema, haar tweede van de dag mocht maken.

BANDA

Misschien dat de voorsprong de Leeuwinnen wat in slaap gewiegd had, want plots lag de bal ook aan de andere kant in het net. Spits Barbra Banda, niet voor niets topscorer in de Chinese Super League, kon na een fout van Sari van Veenendaal de 3-1 aantekenen. Het leidde een chaotische fase van de wedstrijd in waarin de kansen voor beide teams elkaar snel afwisselden. Het bleek slechts uitstel van executie voor de Afrikanen. Nog voor rust liep de score verder op. Weer Martens en Shanice van der Sanden schoten de ruststand van 6-1 op het scorebord.

RECORDZEGE

De ruststand bracht de ruimste overwinning ooit op een Olympische Spelen binnen handbereik. In 2004 won de Duitse Mannschaft met 8-0 van China. Dat dit record deze wedstrijd zou overleven, werd met de minuut onwaarschijnlijker. In de tweede helft was het aan de jongere selectieleden om de score op te drijven. Jill Roord en Lineth Beerensteyn brachten de score op 9-1, voordat Victoria Pelova de magische tiende goal scoorde.

SLORDIGE SLOTFASE

Al met al boekten de Oranje Leeuwinnen dus een bijzonder makkelijke overwinning, maar bondscoach Sarina Wiegman zal niet blij zijn met het gemak waarmee de Zambianen tot kansen kwamen. Banda schoot zelfs nog twee ballen achter Van Veenendaal, waardoor de recordzege uit handen glipte. Tegen de andere opponenten in de poule, Brazilië en China, zullen de Leeuwinnen defensief scherper voor de dag moeten komen.

