Het voetbal op de Olympische Spelen is eigenlijk een onder-23 toernooi. Voor Tokyo 2020 is de grens opgeschoven naar geboren op of na 1 januari 1997. Dit betekent dat er ook enkele 24-jarige spelers mee mogen zonder een dispensatie plek in te nemen. Slechts drie oudere spelers mogen mee naar Japan. De selectie bestaat, net zoals bij de vrouwen, uit 18 spelers en maximaal vier reserves. In het geval van een ernstige blessure of speciale omstandigheden wordt er gebruik gemaakt van deze extra spelers.

Wat: Mannenvoetbal

Waar: Kashima Stadium, Miyagi Stadium, Saitama Stadium 2002, Sapporo Dome, National Stadium, Tokyo Stadium, International Stadium Yokohama.

Wanneer: Woensdag 21 juli tot vrijdag 6 augustus.

Deelnemers: Japan, Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Spanje, Nieuw-Zeeland, Egypte, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Australië, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, Argentinië, Brazilië, Honduras, Mexico.

Omdat het voetbal op de Olympische Spelen geen officieel FIFA-toernooi is zijn ploegen niet verplicht spelers af te staan bij een oproep van de nationale bond. Vanwege de volle kalender, het Europees kampioenschap en de Copa America zijn slechts kort voor de Olympische Spelen afgelopen, zijn veel clubs niet enthousiast om hun spelers richting Japan te laten vertrekken. Dit betekent dat grote namen als Neymar, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Heung-min Son en Mohamed Salah niet richting Japan gaan. Deze regeling geldt alleen voor de dispensatiespelers. De onder-24 spelers die opgeroepen worden door de bond mogen zelf bepalen of zij hier gehoor aan geven.

Ploegen

Brazilië is als regerend Olympisch kampioen en opper-voetballand altijd een van de kanshebbers op een eindtoernooi. De Brazilianen moeten het zonder wereldster Neymar doen. Ajax speler Antony, met een transfersom van 29 miljoen euro de duurste Eredivisie-speler ooit, gaat wel naar de Olympische Spelen. Ook nemen de Brazilianen met Dani Alves (38) de oudste speler van dit toernooi mee naar Japan.

Dani Alves is de oudste voetballer die deelneemt aan Tokyo 2020 Foto: Getty Images

Duitsland wist zich ook te kwalificeren en zit in dezelfde poule als de Brazilianen. Op donderdag 22 juli staat dit affiche op de planning. In groep D zitten verder Ivoorkust en Saudi-Arabië.

Frankrijk produceert al jarenlang talenten. Op de Olympische spelen moet er dus rekening gehouden worden met de Fransen. Supersterren Kylian Mbappe en Paul Pogba zijn ‘te oud’ voor de leeftijdsregeling en PSG weerhoudt hen ervan om af te reizen richting Japan. Zij zijn dus niet van de partij. In Groep A zitten verder Zuid-Afrika, Mexico en Japan. Bij Japan spelen twee Eredivisie-spelers mee. Yuta Nakayama van PEC Zwolle en Ritsu Dōan van PSV Eindhoven. Ook zit Takefusa Kubo (Real Madrid) in de selectie.

In groep B zitten Zuid-Korea, Honduras, Roemenië en Nieuw-Zeeland. Bij die laatstgenoemde staat Michael Woud van Almere City op doel. Groep C bestaat uit Egypte, Spanje, Argentinië en Australië. Egypte moet het doen zonder Mohamed Salah en Messi zit niet in de selectie van de Argentijnen. De Spanjaarden reizen met een sterke ploeg richting Japan. Eén van de smaakmakers van het Europees kampioenschap voetbal, Dani Olmo, mag weer aan de bak. De Nederlandse voetbalmannen wisten zich niet te kwalificeren voor Tokyo 2020. De Oranje Leeuwinnen zijn daarentegen een van de favorieten voor goud.

Wedstrijden die je niet mag missen

Direct in de poulefase staan er een paar prachtige wedstrijden op het programma . Te beginnen met Brazilië - Duitsland. De olympische finale van Rio 2016. Deze wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 22 juli en begint, na de wedstrijd Ivoorkust - Saudi-Arabië, om 13.30 Nederlandse tijd. Op dezelfde dag om 10.00 begint de wedstrijd Mexico - Frankrijk.

Op woensdag 28 juli staat Spanje - Argentinië op het programma. Deze wedstrijd begint om 13.00 Nederlandse tijd. Om 13.30 spelen Frankrijk en Japan tegen elkaar.

