Ontketende kanaries

In de eerste helft waren de Brazilianen oppermachtig. Onder aanvoering van een ontketende Richarlison vloog de regerend olympisch kampioen als een komeet uit de startblokken.

Al in de zevende minuut sneed de speler van Everton, na een splijtende pass van Ajax-speler Antony, dwars door de Duitse verdediging. Zijn eerste schot werd nog gekeerd door keeper Florian Muller, maar in de rebound was het wel raak voor de sterspeler van Brazilië.

Een kwartier later was het weer raak voor de gele kanaries. Linsback Arana ging simpel diep, gaf een harde, panklare voorzet en Richarlison hoefde er alleen maar zijn hoofd tegen te zetten. 2-0 voor Brazilie.

Storm

De Braziliaanse storm hield daar niet op. Amper tien minuten later maakte Richarlison zijn hattrick, op aangeven van Cunha, compleet.

In de tweede helft beten de Duitsers veel meer van zich af. Leverkusen-speler Amiri maakte in de 57e minuut de 3-1, en ondanks dat Maximillian Arnold vijf minuten later met twee keer geel van het veld werd gestuurd, bleef Die Mannschaft aandringen. Brazilië werd zelfs met tien man richting de eigen goal gedrukt en dat leverde in de 83e minuut een aansluitingstreffer op via oud-Sparta speler Ragnar Ache.

Veel verder kwamen de Duitsers echter niet, en toen Paulinho in de blessuretijd de 4-2 tegen de touwen schoot, was de wedstrijd voorbij.

