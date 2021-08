Brazilië begon, met Ajacied Anthony in de basis, goed aan de finale. Het kreeg een aantal grote kansen via Richarlison, maar die waren niet aan de spits besteed. Zelfs een penalty bleek te moeilijk voor de aanvaller van Everton. Hij schoot hoog over. Vlak voor rust kwam Brazilië dan toch op voorsprong. Matheus Cunha kon vrij uithalen na dramatisch verdedigend werk van Spanje.

In de tweede helft opende Brazilië sterk, maar gaandeweg werd Spanje beter en beter. La Roja kwam op 1-1 na een mooie voorzet die door Oyarzabal werd binnengeknald. Spanje ging op zoek naar de winnende goal, maar die viel niet.

Een verlenging moest de beslissing brengen en wederom was Spanje de bovenliggende partij. Het was echter Brazilië dat er met de winst vandoor ging. Anthony stuurde Malcom weg en die kon binnenschieten. Wederom werd er niet best verdedigd door de Spanjaarden. In het restant van de verlenging kon Spanje niet voor een tweede keer langszij komen, waardoor Brazilië het goud om de nek gehangen krijgt.

Tokio 2020 Tokio 2020 | Samenvatting Brazilie - Spanje EEN UUR GELEDEN

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Brazilië komt op 1-0 tegen Spanje 2 UUR GELEDEN