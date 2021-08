Brazilië begon dominant in de eerste helft tegen Mexico. Na een mooie combinatie op de helft van de tegenstander kreeg Arana de eerste echte kans van de wedstrijd, maar de Braziliaanse linksachter schoot tegen Ochoa op. Ook Richarlison en Antony kregen kansjes, maar wisten de Mexicaanse doelman niet te verschalken.

In de 28e minuut leken de Brazilianen een strafschop te krijgen nadat Aston Villa middenvelder Douglas Luiz neerging in de zestien. De Braziliaan zocht echter te veel naar de overtreding, waardoor de VAR ingreep en het 0-0 bleef.

Na rust leek de vermoeidheid toe te slaan bij beide ploegen en werden er meer overtredingen gemaakt, dan dat er kansen werden gecreëerd. Ajacied Antony wist een mooie actie niet te belonen met een doelpunt en Richarlison zag zijn kopbal de binnenkant van de paal raken.

Ook in de verlenging kwam er geen beslissing, waardoor het op penalty's aankwam. Johan Vasquez en Eduardo Aguirre misten voor de Mexicanen, terwijl de Brazilianen niet misten vanaf elf meter.

