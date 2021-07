De oranjedames kwamen goed uit de startblokken. De ploeg van coach Sarina Wiegman had mazzel met een vanwege buitenspel afgekeurde goal, maar sloeg bij de eerste kans die het zelf kreeg toe. Een schot van Lieke Martens kwam terecht bij Vivianne Miedema, die uit de draai raak schoot.

Heel lang konden de oranjevrouwen niet genieten van die voorsprong, want binnen tien minuten had Team USA de gelijkmaker in het net liggen. Samantha Mewis kwam voor haar vrouw en kopte knap binnen in de korte hoek.

Na die gelijkmaker was Nederland het kwijt, iets wat je je niet kunt veroorloven tegen de regerend wereld- en olympisch kampioen. Drie minuten na de treffer van Mewis was het weer raak voor de ploeg van coach Vlatko Andonovski. De Nederlandse vrouwen kregen een corner van Amerika niet goed weggewerkt, en uiteindelijk kon Lynn Williams in de verre hoek raak schieten.

Weer Miedema

Na de thee kwamen de leeuwinnen al snel op gelijke hoogte, en weer was het Miedema die van niets iets maakte. Haar droge harde knal in de korte hoek was keeper Naeher te machtig.

Nederland kreeg tien minuten voor rust de ideale kans om op voorsprong te komen als Lineth Beerenstein in het strafschopgebied wordt neergehaald en de scheidsrechter de oranjedames een penalty geeft. Lieke Martens, die doorgaans ijskoud is op dit soort momenten, schiet echter zwak in waardoor de keepster van Team USA de bal kan stoppen. Beide teams kregen daarna nog een aantal kansjes, maar gescoord werd er niet meer. Ook in de verlenging kwamen beide teams niet tot scoren, en dus moest een penaltyserie uitmaken wie zich zou plaatsen voor de halve finale.

Strafschoppenserie

De strafschoppenserie zou uitdraaien op een fiasco. Miedema miste meteen de eerste strafschop, en dat zette de toon voor de rest van de serie. Keepster van Veenendaal kwam totaal niet in de buurt van de Amerikaanse penalties, en toen ook Nouwen haar penalty miste, de vierde van Nederland, kon Megan Rapinoe de klus klaren. De huidige houdster van de Ballon d'Or bleef ijzig kalm en schoot de bal in de kruising, waarmee de serie beslist was.

