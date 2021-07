De wedstrijd begon met veel spektakel. Na twee minuten wist oranjespits Vivianne Miedema voor het doel vrij te komen en schoof ze de bal resoluut langs de Braziliaanse keeper. Nog voor de tiende minuut gaf de scheidsrechter een penalty aan Brazilië. Omdat de videoscheidsrechter buitenspel had geconstateerd, werd deze beslissing weer teruggedraaid.

Vijf minuten later kon Nederland niet gered worden door de VAR. Na een mooi uitgespeelde aanval belandde de bal voor de voeten van Debinha, die niet miste.

Gelukje

Tokio 2020 Tokio 2020 - Sweden - Australia - Voetbal – Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN

Met een gelukje belandde de bal na de rust weer in het doel. Vivianne Miedema maakte met het hoofd haar tweede van de wedstrijd. De Braziliaanse doelvrouw zat er nog met haar handen aan, maar kon de kopbal van de Arsenal-spits niet keren. In de 63e minuut kreeg Brazilië een penalty toegekend die niet werd teruggedraaid. Een tackle van Stefanie van der Gragt die buiten het strafschopgebied was ingezet, werd bestraft met een penalty die vrouwenvoetballegende Marta raak schoot.

Na vier doelpunten was het nog niet genoeg. In de 69e minuut schoot Ludmila de 2-3 binnen. Het doelpunt mocht op de rekening van Aniek Nouwen. Nouwen gaf een pass terug op keeper Sari van Veenendaal. De pass was echter te kort waardoor Ludmila vrij voor het doel stond om te scoren.

Vrije trap

Dominique Janssen schoot in de 78e minuut de gelijkmaker binnen. Een perfect genomen vrije trap werd in de kruising binnen geschoten.

De wedstrijd leek qua spelbeeld op de wedstrijd tegen Zambia (10-3). Nederland weet makkelijk het doel van de tegenstander te vinden, maar is achterin kwetsbaar. Dinsdag 27 juli speelt Nederland zijn laatste wedstrijd van de poule tegen China.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokio 2020 - Canada - Chile - Voetbal – Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN