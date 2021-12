Zonder twijfel

De geruchten dat Arteta Aubameyang zou strippen van zijn aanvoerdersband begonnen al voor de thuiswedstrijd van de Gunners tegen Southampton van afgelopen weekend. In een persconferentie kreeg de Spaanse coach de vraag of hij het moeilijker gevonden zou hebben om Aubameyang op de bank te zetten als zijn spits week in week uit het net zou vinden. "Zonder twijfel", was het antwoord van de Spanjaard, die daarmee aangaf weinig moeite te hebben met het vervangen van Aubameyang.

Ad

Southampton

Allsvenskan Allsvenskan | Dit zijn de tien mooiste doelpunten van seizoen 2021 GISTEREN OM 10:38

De ploeg uit Noord-Londen zat na twee opeenvolgende nederlagen, tegen Manchester United (3-2) en Everton (2-1), in lastig vaarwater. Niks anders dan drie punten waren een must voor de ploeg van Arteta, en dankzij een 3-0 overwinning op Southampton was er op sportief vlak even niks te klagen voor de rood-witten. Na afloop ging het echter niet over de goede sportieve prestatie van Arsenal, maar over het feit dat Arteta zijn aanvoerder niet eens had opgenomen in de wedstrijdselectie. Arteta gaf duidelijk antwoord op die vraag:

Pierre heeft een disciplinaire straf gekregen en zat daarom vandaag niet bij de wedstrijdselectie. Sommige regels kan en mag je niet breken, en dat geldt voor iedere spelers hier. Pierre heeft geen uitzonderingspositie omdat hij aanvoerder is.

Statement

De Noord-Londense club kwam dinsdag met witte rook over het aanvoerderschap.

Na de laatste schending van de regels vorige week is besloten dat Pierre-Emerick Aubameyang niet langer de aanvoerder van Arsenal is. Hij zal woensdag ook niet bij de selectie zitten voor het duel tegen West Ham United.

Wij verwachten van al onze spelers, en zeker van onze aanvoerder, dat zij zich houden aan de gedragsregels die we met zijn allen hebben afgesproken. We zijn volledig gefocust op de wedstrijd van morgen.

Aanvoerdersvloek

Aubameyang is maar liefst de tiende aanvoerder in vijftien jaar tijd die door de Gunners is versleten. Sinds Patrick Viera zijn schoenen aan de wilgen heeft gehangen, heeft Arsenal geen captain gehad die het langer dan twee seizoen volhield. Aubameyang kreeg de aanvoerdersband nadat Granit Xhaka in diskrediet was geraakt bij de fans, nadat hij uitgefloten werd in de wedstrijd tegen Crystal Palace. De Zwitser maakte daarna een wegwerpgebaar richting de supporters, hetgeen hem op een hels fluitconcert kwam te staan.

Ook in de jaren daarvoor was er telkens hommeles rondom de aanvoerdersband bij de Londenaren. Zo raakte William Gallas in 2008 zijn band kwijt nadat hij in een controversieel interview had aangegeven dat de jonge spelers niet hun best deden. Vier jaar later was het landgenoot Robin van Persie die zijn band moest inleveren.

Niet vanwege een straf of slechte prestaties, maar doordat de Rotterdammer de gevoelige overstap maakte naar rivaal Manchester United, en twee jaar geleden kon verdediger Laurent Koscielny gedag zeggen tegen het aanvoerderschap nadat de nieuwe trainer Unai Emery besloten had de Fransman niet mee te nemen op trainingskamp naar Amerika.

Allsvenskan Allsvenskan | Dit zijn de tien mooiste doelpunten van seizoen 2021 GISTEREN OM 10:37