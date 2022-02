Chelsea-eigenaar Roman Abramovich is volgens zijn woordvoerder een belangrijke pion in de vroege vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne.

De Russische oligarch, die altijd heeft ontkend dat hij een nauwe relatie heeft met Vladimir Poetin, werd blijkbaar benaderd door functionarissen in Kiev - waarbij zijn vertegenwoordiger aan de Jerusalem Post vertelde dat hij sindsdien heeft geholpen.

Ad

"Ik kan bevestigen dat Abramovich door de Oekraïense kant is benaderd voor ondersteuning bij het bereiken van een vreedzame oplossing en dat hij sindsdien probeert te helpen. Gezien wat er op het spel staat, zouden we om begrip vragen waarom we geen commentaar hebben gegeven op de situatie als zodanig, noch op zijn betrokkenheid',' aldus de woordvoerder.

Voetbal Premier League | “Misschien moeten we staken” - Guardiola vindt woorden niet meer genoeg 24/12/2021 OM 09:17

Stewardship

Er vinden gesprekken plaats aan de grens tussen Wit-Rusland en Oekraïne op de vijfde dag van de gevechten. De Jerusalem Post meldt dat Abramovich momenteel in Wit-Rusland is, hoewel het niet duidelijk is of hij zelf aan tafel zit.

Verschillende Britse parlementsleden hebben opgeroepen tot een sanctie voor Abramovich door de regering, maar dergelijke maatregelen zijn hem niet opgelegd. "De beslissing van Abramovich om de dagelijkse leiding van Chelsea over te dragen aan de beheerders van de liefdadigheidsstichting van de club, zou een poging van de Rus kunnen zijn om te voorkomen dat hij wordt gestraft", zei Labour-parlementslid Chris Bryant

Zaterdag droeg Abramovich het 'stewardship' van Chelsea over aan de liefdadigheidsstichting van de club. Hij blijft de eigenaar, maar de leiding van de club is toevertrouwd aan Bruce Buck, waarbij directeur Marina Granovskaia nog steeds de controle heeft over voetbalzaken.

Voetbal Premier League | Voetbal gaat ondanks recordaantal coronabesmettingen gewoon door tijdens feestdagen 21/12/2021 OM 14:52