Messi sloot in mei van dit jaar een overeenkomst met Saoedi-Arabië dat hij als ambassadeur van het land zou fungeren. Dit zou tot meer toerisme moeten leiden in het land. Daarnaast wil Saoedi-Arabië zich meer en meer in de markt zetten als een echt sportland. Dat deed het de afgelopen jaren al door onder meer Newcastle United over te nemen, de LIV Golf Tour op te zetten en jaarlijks een GP van de Formule 1 te organiseren.

Door Lionel Messi aan zich te verbinden hoopte men in Saoedi-Arabië de volgende stap te zetten. Het is echter de vraag wat de rol van Messi gaat zijn in de richting van het WK 2030. Er gaan zeer sterke geruchten dat Saoedi-Arabië zich samen met Egypte en Griekenland kandidaat wil stellen voor de organisatie van dit toernooi.

De Arabieren zullen Messi daarbij ongetwijfeld willen gebruiken, maar de Argentijn liet in een eerder stadium ook al weten achter een potentieel gezamenlijk Zuid-Amerikaans bid te staan. Samen met voormalig ploeggenoot bij Barcelona Luis Suarez wilde Messi zich inzetten voor een door een door Uruguay, Paraguay, Chili en Argentinië georganiseerd WK.

Tot nu toe hebben allebei deze potentiële organisatoren zich niet officieel kandidaat gesteld en dus is voorlopig een bid van Portugal, Spanje en Oekraïne de enige optie. Er is echter nog genoeg tijd, aangezien pas in 2024 duidelijk wordt wie het WK van 2030 toegewezen krijgt. Vermoedelijk zullen in de komende maanden dus zowel het Zuid-Amerikaanse bid als het bid van Saoedi-Arabië, Egypte en Griekenland officieel aangekondigd worden.

Het is niet bekend wat de duur van het contract van Messi is met Saoedi-Arabië en of er al gesproken is over zijn rol bij het WK. Als hier geen afspraken over gemaakt zijn en het is een langdurig contract, dan zou Messi zomaar genoodzaakt kunnen zijn om zijn vaderland de rug toe te keren ten gunste van Saoedi-Arabië.

