De club heeft op Twitter bevestigd dat het niet om een grap gaat, maar dat men daadwerkelijk een serieuze poging wil wagen om een kleine maand over Haaland te beschikken. Ashton United F.C. ligt net buiten Manchester en dus zal Haaland voor de huurperiode niet hoeven te verhuizen.

Volgens manager Michael Clegg is het niet meer dan logisch dat Haaland naar Ashton United F.C. komt: "City speelt niet en we willen Erling fit houden. Het is veel logischer dan golf spelen."

Of Manchester City er ook zo over denkt, is nog maar zeer de vraag. Vermoedelijk zal de club van Coach Pep Guardiola het risico op blessures willen vermijden en zal de droomtransfer voor Ashton United F.C. niet doorgaan.

