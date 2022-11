Toen Gianni Infantino in februari 2016 de omstreden Sepp Blatter opvolgde, ontstond in de hele voetbalwereld de hoop dat de FIFA eindelijk van zijn corruptie nasmaak kon afkomen, maar zes jaar later is er in feite maar weinig veranderd bij de wereldvoetbalbond.

De toewijzing van het WK aan Qatar gebeurde voor de eerste termijn van Infantino, maar in de aanloop naar het toernooi bewees de Zwitserse Italiaan eens te meer dat de morele waarden ondergeschikt zijn aan het voetbal, maar zeker ook ondergeschikt aan geld.

Ad

De mensenrechtensituatie in de Golfstaat en de 6500 overleden arbeidsmigranten waren aanleiding tot veel kritiek en discussie rondom het evenement in Qatar, maar de FIFA-baas wilde daar maar weinig van weten. Het beloofde compensatiefonds voor de nabestaanden van de slachtoffers bleef uit en Infantino riep in een brief aan de bonden op om het vooral over het voetbal te hebben.

Voetbal Voetbal | Kijk live naar de uitreiking van de Globe Soccer Awards! 44 MINUTEN GELEDEN

600 miljoen extra

In eerste instantie lijken de gastlanden Mexico, Canada en de Verenigde Staten een veel betere keuze dan het snikhete Qatar, maar het toernooiconcept in 2026 zorgt voor een hele andere discussie. Voor het eerst in de historie nemen niet 32, maar 48 landen deel aan een WK voetbal.

De reden die aan het besluit ten grondslag ligt, lijkt vooral het verdienmodel. Meer landen betekent, meer wedstrijden en dus ook meer inkomsten uit tv-rechten. Naar schatting kan de FIFA door de nieuwe indeling ruim 600 miljoen euro extra verdienen met het toernooi, maar het komt de kwaliteit van het voetbal zelf niet per se ten goede.

Vreugde na de bekendmaking van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Foto: Eurosport

Kans voor Azië en Afrika?

Verandering is niet erg, in de loop der jaren is de opzet van het WK dan ook meerdere keren aangepast. Tijdens de eerste editie in 1930 deden slechts 13 landen mee en de edities daarna liep het aantal steeds wat verder op, tot op het WK van 1998 in Frankrijk voor het eerst 32 landen aan de aftrap verschenen.

Een uitbreiding van het aantal landen moet ervoor zorgen dat ook de Aziatische en Afrikaanse landen zich vaker kunnen laten zien op het hoogste podium. Vanaf 1998 bestonden de WK-deelnemers gemiddeld voor 60 procent uit Europese en Zuid-Amerikaanse landen, de aanpassing kan ervoor zorgen dat er meer landen uit andere continenten mee kunnen doen.

De FIFA had er echter ook voor kunnen kiezen om het aandeel van de landen te vergroten, in plaats van simpelweg de hele taart - die te vergroten. Zo had er een hervorming kunnen plaatsvinden in het verdelen van de WK-tickets, echter had dit gezorgd voor een kwalitatief minder WK en uiteindelijk dus ook voor een verlaging, in plaats van een stijging, van de inkomsten.

WK in drie landen

De verandering betekent ook het einde van individuele landen die de WK-organisatie op zich nemen. Een toernooi met zoveel wedstrijden kan vrijwel onmogelijk in één land gehouden worden. Een blik op de WK-bids voor 2030 geeft daarvoor ook nog wat extra bewijs.

De landen die over acht jaar het WK willen organiseren zijn op dit moment namelijk allemaal combinaties van meerdere landen. De belangrijkste kandidaten op dit moment zijn Uruguay-Argentinië-Chili-Paraguay, Spanje-Portugal-Oekraïne, Marokko-Tunesië-Algerije en Egypte-Griekenland-Saoedi-Arabië.

Penalty's in groepsfase

De groepsfase op het hervormde WK gaat bestaan uit zestien groepen van drie teams. De kans is groot dat er bij een gelijkspel penalty's genomen moeten worden. Dit om te voorkomen dat in de derde wedstrijd teams die allebei drie punten hebben behaald het op een salonremise gooien.

De kans dat de FIFA de hervorming gaat terugdraaien is nihil, maar toch zou het de organisatie sieren om kritisch naar de beslissingen te kijken en ze eventueel ook te heroverwegen. Niet alleen voor de toekomst van het voetbal, maar ook voor het imago van de FIFA en Gianni Infantino.

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Franse aanvoerder Lloris weigert dragen OneLove-band - "Respect tonen aan gastland" EEN DAG GELEDEN