Messi en Neymar werden zondag tijdens het competitieduel van de club met Bordeaux door de eigen PSG-fans uitgefloten. Het duo was het mikpunt van woede van de fans in de nasleep van de teleurstellende uitschakeling in de Champions League. De club uit de Franse hoofdstad werd door Real Madrid uit op spectaculaire wijze uit het miljardenbal geknikkerd.

De ploeg van Mauricio Pochettino had de wedstrijd in de eerste helft volledig onder controle en ging met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in nadat het twee weken daarvoor met dezelfde cijfers in het Parc des Princes had gewonnen.

Na de rust keerde de wedstrijd echter volledig. Een fout van keeper Gianluigi Donnarumma werd genadeloos afgestraft door goalgetter Karim Benzema en daardoor stortte de Parijzenaars als een kaartenhuis in. Twee snelle goals van wederom Benzema zorgden ervoor dat de droom van PSG, het winnen van de Champions League, opnieuw een jaar moet wachten. Real won met 3-1.

Neymar en Lionel Messi praten met elkaar na het debacle in Madrid. Foto: Getty Images

"De club zit verkeerd in elkaar"

Volgens Maxime Dupuis van Eurosport Frankrijk zit er echter een genuanceerde boodschap achter het gefluit. De boosheid van de PSG-supporters is volgens hem vooral gericht aan de Qatarese eigenaar Nasser Al-Khelaifi en technisch directeur Leonardo. "Dit gedrag van de supporters is al jaren in de maak en komt voort uit een gebrek aan planning op directieniveau."

"Omdat PSG te groot is voor de Ligue 1 is het enige doel van de club het winnen van de Champions League. Maar PSG heeft net als de vorige seizoen opnieuw gefaald en bovendien lijkt de uitschakeling tegen de Madrilenen op eenzelfde ineenstorting die we hebben gezien in voorgaande jaren, zoals die tegen Manchester United en Barcelona."

"De supporters beseffen nu dat PSG een verkeerd beleid voert. De club trekt individuele spelers aan zonder te kijken wat het team nodig heeft. De directie denkt dat spelers het team zullen verbeteren terwijl juist het tegenovergestelde plaatsvindt. Kijk naar Chelsea en Liverpool. PSG is Football Manager, maar dan in het echte leven, waar het management alleen maar wereldberoemde sterren aantrekt, zoals Sergio Ramos."

"Tegen Real was Mbappé fantastisch. Messi deed niets en Neymar, zonder de slechtste te zijn, is niet op het niveau dat van hem wordt verwacht sinds zijn komst in 2017. Hij is vaak geblesseerd en heeft een op z'n zachtst gezegd 'bijzondere' levensstijl. En nu heeft Neymar bijgetekend bij PSG tot 2025. Messi heeft twee goals in de competitie. En nu zien de fans dat ze juist de spits gaan verliezen om wie PSG heen gebouwd zou moeten worden."

Met 'verliezen' wordt bedoeld dat Mbappé naar alle waarschijnlijkheid een toptransfer gaat maken naar... Real Madrid.

