Voor de trouwe voetbalvolger is het inmiddels al jaren een bekend beeld, Karim Benzema met een groot verband rondom zijn rechterhand. Tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or in Parijs was eindelijk goed te zien wat er onder het verband verstopt zit.

De oorzaak van zijn vingerblessure ligt bij een wedstrijd tussen Real Madrid en Real Betis op 13 januari 2019. Benzema werd uit balans gebracht door een verdediger van Betis en probeerde rechtop te blijven staan door op zijn rechterhand te steunen. Bij die actie brak hij zijn rechterpink.

De Fransman moest geopereerd worden en ging een revalidatie van twee tot drie maanden tegemoet, maar Benzema weigerde voor een operatie te kiezen. Hij moest en zou het seizoen uitspelen.

Madrileense crisis

In die periode in 2019 was er namelijk sprake van een lichte crisis in Madrid. De resultaten vielen tegen en het verlies van hun topspits zou een enorme tegenslag vormen. Benzema koos ervoor om zich niet te laten opereren, met alle gevolgen van dien. Hij liep een groot riscio dat hij zijn pink nooit meer goed kan gebruiken.

Sinds het incident heeft de wereldvoetballer van het jaar nooit meer een wedstrijd gespeeld zonder zijn bandage en is hij, sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real, uitgegroeid tot de belangrijkste speler van zijn club en een van de allerbeste spelers van de wereld.

Terug bij Les Blues

De ultieme opoffering van Benzema kan dus wel eens de basis hebben gelegd voor het succes van nu. Zo won hij in 2022 met Real Madrid de Champions League en scoorde daarin 15 keer in 12 wedstrijden.

De speler uit Lyon is inmiddels ook weer in genade aangenomen bij het Franse nationale elftal. In 2021 keerde hij na een afwezigheid van zes jaar terug bij 'Les Blues'. Benzema was in 2015 betrokken bij een afpersingszaak van zijn ploeggenoot Mathieu Valbuene en werd destijds uit de selecite gezet.

Benzema werd echter nooit veroordeeld en mag zich nu weer de aanvalsleider van de Fransen noemen. De spits gaat met Frankrijk op jacht naar de wereldtitel in Qatar.

Karim Benzema (hier met Kylian Mbappe) is weer in genade aangenomen bij het Franse elftal. Foto: Getty Images

