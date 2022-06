De voormalige speler van Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moskou en Dynamo Moskou verklaardde ook dat Russische staatsmedia weigerden een videoboodschap te publiceren die hij voor zijn landgenoten had opgenomen.

"Ik weet het niet, misschien word ik gevangen gezet of vermoord omdat ik die woorden zeg, maar ik zal het vertellen zoals het is. Alles veranderde drastisch voor me. Ik sliep niet. Ik heb waarschijnlijk vier dagen lang drie uur geslapen. Ik was gewoon geschokt."

Ad

Al aan het begin van de oorlog had de Rus een video opgenomen waarin hij Vladimir Poetin zou hebben aangeboden als een "trotse man" voor hem te gaan knielen als dat de oorlog zou beëindigen.

Voetbal Voetbal | "Wilde zelfs betalen" - Neefje Erling Haaland scoort hattrick maar mag bal niet houden 07/04/2022 OM 11:07

Familie hield hem tegen

Hij wilde de video uploaden, maar zijn omgeving hield hem tegen om dat te doen. De reden hiervoor is de aangescherpte maatregel van de Russische regering tegen mensen die kritische uitspraken doen over de oorlog in eigen land en in Russische buurlanden.

"Natuurlijk ben ik een eenvoudig persoon. Ik ben zelfs nu bang. Maar ik kan niet anders dan mijn mond opendoen," zei hij onbevreesd. "Ik verberg me niet."

Denisov speelde 54 wedstrijden voor het Russische nationale team en de verdedigende middenvelder won vier Russische landstitels.

Eliteserien OBOS Ligaen | Neefje Haaland heeft ook neusje voor de goal en maakt een hattrick 05/04/2022 OM 09:36