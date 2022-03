"Ik ben natuurlijk niet helemaal objectief", bekent Claudio Gugnali, de rechterhand van Alejandro Sabella toen die bondscoach was van La Albiceleste, "maar in mijn ogen is hij nog altijd de beste speler. Ik heb hem nog nooit slecht zien spelen."

Ad

Het is even wennen voor de 34-jarige superster. Voor het eerst in zijn carrière ligt hij bij zijn eigen supporters flink onder vuur . Messi kwam dit seizoen nog maar tot zeven doelpunten en miste onlangs in het tweeluik met Real Madrid nog een belangrijke penalty, waarna het Parijse Champions League-avontuur vroegtijdig ten einde kwam.

Vriendschappelijk Voetbal | "Ik moest weer leren te vertrouwen op mijn hart" - Christian Eriksen over zijn comeback 2 UUR GELEDEN

DAGJE OUDER

Gugnali kan de behandeling van zijn voormalige pupil maar moeilijk aanzien: "Ik heb het begin van de wedstrijd nog wel gekeken, maar heb hem op een andere zender gezet. Zo behandel je de beste speler van de wereld niet. Het is respectloos!"

"Hier wordt niemand beter van. Natuurlijk wordt ook Messi een dagje ouder, maar hij speelt tegenwoordig een stuk slimmer, denkt tactischer. In het verleden kon je de bal aan hem geven en dan vond hij de oplossing wel, nu bereid hij zich beter voor op wedstrijden."

COPA AMERICA

De situatie bij de Argentijnse ploeg zal een verademing zijn. "Het winnen van de Copa America was een bevrijding. De situatie rond de selectie is nu kalm en positief. Dat is goed nieuws voor Argentinië."

Dat was niet altijd het geval. Sterker nog, vroeger was de situatie volledig omgedraaid. Stond Messi juist bij de nationale ploeg onder hoogspanning, terwijl hij bij Barcelona absolute vrijheid en vertrouwen voelde.

Voetbal Voetbal | Eriksen over de mentale uitdaging van het terugkeren in het shirt van Denemarken 4 UUR GELEDEN