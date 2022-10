Kylian Mbappé tekende eerder dit jaar nog een nieuw contract bij zijn club Paris Saint-Germain en die ligt nu op straat. Volgens Le Parisien is de spits onderdeel van het grootste contract in de voetbalhistorie.

De superster verdient per jaar een slordige 72 miljoen euro bruto per jaar. Na de aftrekking van belastingen blijft daar nog zo'n 32 miljoen netto van over, maar daar blijft het niet bij voor de spits. De pas 23-jarige Mbappé krijgt namelijk ook nog een aantal bonussen.

De eerste bonus is direct de grootste, de aanvaller ontvangt 180 miljoen bruto, uitgesmeerd over drie seizoenen. Bovendien krijgt Mbappé een bonus van 70 miljoen bruto als hij besluit om een seizoen te blijven in Parijs. Daar komt elk daaropvolgend seizoen nog eens 10 miljoen euro bij. Alles bij elkaar kom je dan uit op 630 miljoen euro bruto in slechts drie jaar.

Paris Saint-Germain heeft de geruchten over het uitgelekte contract inmiddels ontkent. "Na het sensatieartikel over PSG en een van onze spelers, ontkennen wij het verhaal en deze details", klinkt het.

Kylian Mbappé verdient meer dan een half miljard als hij nog 2,5 jaar in Parijs blijft spelen. Foto: Getty Images

Waar betaalt PSG dat van?

De vraag die dan natuurlijk reist, is hoe Paris Saint-Germain aan zoveel geld komt. In 2011 werd de Franse club overgenomen door Qatar Sports Investment. De Qatarse zakenman Nasser Al-Khelaïfi werd de nieuwe voorzitter en de geldkraan in Parijs ging open.

Maar de oliedollars uit Qatar zijn niet de enige reden dat PSG zoveel geld uit kan geven. De afgelopen jaren zijn er lucratieve sponsordeals afgesloten met onder andere Nike, ALL en Air Jordan. Vier jaar geleden prijkte het logo van Air Jordan zelfs voor het eerst op het shirt van de Parijzenaren.

Neymar en Kylian Mbappé bij de promotie van het nieuwe Air Jordan-shirt in 2021. Foto: Getty Images

Gebroken beloftes

De kans dat Mbappé zijn contract bij PSG uit gaat zitten, lijkt echter kleiner en kleiner te worden. Volgens verschillende Franse en Spaanse media wil de jonge spits zo snel mogelijk vertrekken bij de club.

PSG zou beloftes hebben gebroken die in het nieuwe contract stonden.Om welke beloftes het gaat is vooralsnog niet bekend, maar Mbappé wil in januari al onder de pannen zijn bij een andere club. Daarvoor gaat hij nog met de Franse ploeg op jacht naar de prolongatie van de wereldtitel in Qatar.

