In een supermarkt in Assago, net buiten Milaan, was Marí boodschappen aan het doen met zijn echtgenote en zoontje, toen hij plots hevige pijn in zijn rug voelde. Terwijl hij tegen de grond ging, zag hij hoe de dader een andere man in diens nek stak.

Dat slachtoffer, de van oorsprong Boliviaanse caissière Luis Fernando Ruggieri, overleefde de aanval niet. "Ik heb geluk gehad. Iemand anders zag ik voor mijn ogen sterven", zo liet de Spanjaard inmiddels weten vanuit zijn ziekenhuisbed.

Monza's technisch directeur Andrea Galliani, die de speler gisteravond al bezocht in het ziekenhuis, heeft Marí inderdaad geluk gehad. "Als hij iets minder lang was geweest, had het mes zijn longen geraakt."

NAC

Marí staat onder contract bij Arsenal, maar wordt dit seizoen door de Engelse topclub uitgeleend aan het Monza van Silvio Berlusconi. De Spanjaard kwam dit seizoen zeven keer uit voor de Italiaanse ploeg, waarin hij eenmaal doel trof. Afgelopen weekend stond hij in de basis tijdens de 4-1 nederlaag tegen AC Milan.

Pablo Mari (rechts) viert in het shirt van NAC een feestje met Mitchell te Vrede. Foto: Getty Images

Marí is ook een oude bekende van de Nederlandse Eredivisie.In het seizoen 2017-'18 kwam de linksbenige centrale verdediger namelijk uit voor NAC, dat hem destijds een seizoen lang op huurbasis overnam van Manchester City.

TARANTINO

Een van de personen die de 46-jarige aanslagpleger overmeesterden, is de oud-voetballer Massimo Tarantino.

De geboren Siciliaan, oud-teamgenoot van Diego Armando Maradona bij Napoli en afkomstig uit een echte voetbalfamilie met een vader die ook in de Serie A heeft gespeeld, blijft bescheiden over de rol die hij heeft gespeeld in het voorkomen van een nog groter drama. "Ik een held? Nee, ik heb niks bijzonders gedaan."

