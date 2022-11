Jack Grealish ontving enkele weken geleden een brief van Finlay, een jongen van elf jaar oud met hersenverlamming. Finlay is fan van Manchester City en schreef dat hij onder de indruk was van de band tussen Grealish en Holly. Holly is de zus van de Engelse voetballer die ook aan hersenverlamming lijdt.

Jack Grealish besloot hierop een ontmoeting te organiseren met Finlay en daarbij werd afgesproken dat hij als een worm zou dansen bij een goal op het WK. Grealish voegde daar nog wel aan toe dat het natuurlijk niet zeker was dat hij doel zou treffen, maar gelukkig voor Finlay was het al in de eerste wedstrijd raak. Na afloop plaatste Grealish op Twitter een foto en een filmpje met het bijschrift "Finlay, that was for you".

Finlay zelf heeft inmiddels ook gereageerd op de dans van Grealish. Hij noemde het vieren van Grealish "The best thing ever" en was opgelucht dat de linksbuiten aan de afspraak dacht: "Ik dacht eigenlijk dat hij het vergeten was, maar toen hij het deed dacht ik: oh mijn God, hij doet de worm. Ik kan niet geloven dat hij het echt gedaan heeft. Dit was een droom."

