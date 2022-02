De FIFA heeft besloten dat geen enkel Russisch nationaal team tot nader orde nog deel mag nemen aan internationale wedstrijden. Nadat Tsjechië, Polen en Zweden als eerste landen en (in)directe tegenstanders hadden geweigerd om tegen Rusland te spelen, sloot ook Engeland zich bij deze groep landen aan en werden de FIFA en UEFA, waarmee de FIFA nauw samenwerkt, gedwongen om actie te ondernemen.

Nederland heeft zich inmiddels aangesloten bij de groep landen die Rusland voorlopig boycotten. De KNVB maakte bekend dat Nederland niet meer speelt tegen nationale teams uit Rusland en Belarus, op welk niveau dan ook.

"We hopen met heel ons hart dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. De ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus maken dat de KNVB dit besluit heeft genomen", aldus de KNVB.

UEFA doet mee

In navolging van de FIFA zet ook de UEFA stappen. Ook Russische clubs worden uitgesloten van internationale competities, waardoor Spartak Moskou in de Europa League niet kan aantreden tegen Red Bull Leipzig. De Duitsers gaan door zonder te spelen. Daar komt nog bij dat de sponsordeal met Gazprom is beëindigd. Eerder trok Schalke 04 al de stekker uit afspraken met het Russische staatsbedrijf.

Het is voor de FIFA en UEFA niet geheel nieuw om landen te schorsen, maar vaak gaat het dan om kleine landjes met maar weinig inbreng in het internationale voetbal. Dat ligt met de Russische schorsing anders. Behalve de mannen die niet kunnen deelnemen gaat er een streep door de aanwezigheid van de Russische vrouwenploeg op het EK. Eerder werd de finale van de Champions League al verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs. Deelname aan de kwalificatie voor het EK 2024 zit er ook niet meer in.

IOC

Het IOC zal ongetwijfeld tevreden zijn met de stap van de FIFA en UEFA. Het hoogste sportorgaan riep maandag op Belarussiche en Russische ploegen en atleten uit te sluiten van deelname aan internationale competities. Dat is precies wat er nu gebeurt. Individuele Russische spelers kunnen wel 'gewoon' in actie blijven komen. Het IOC wil het liefst dat hier ook tegen wordt opgetreden, maar dit lijkt voorlopig een onhaalbare kaart omdat individuen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de acties van politieke kopstukken.

