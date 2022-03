Het lek leek even boven. Na een zeperd tegen aartsrivaal Manchester City waarin het met 4-1 naar huis werd gestuurd was United dit weekend met 3-2 Tottenham Hotspur de baas. Cristiano Ronaldo, sinds dit seizoen terug bij zijn oude club, nam zijn ploeg bij de hand door een hattrick te scoren.

Dinsdagavond kon CR7 aanvallend totaal geen stempel drukken op het spel van United. De Portugees kwam wel 54 keer aan de bal, maar geen enkele keer was dat balbezit in het strafschopgebied van de Madrilenen.

Ook achterin schortte er veel bij United. Het centrale duo Harry Maguire/Viktor Lindelöf is kwetsbaar, nerveus en ongeorganiseerd. Dat laatste is extra kwalijk als je bedenkt dat Maguire als aanvoerder van het team juist moet letten op die organisatie.

Alexander Netherton van het Britse Eurosport noemde de Zweed Lindelöf de enige voetballer die geen zin lijkt te hebben om te voetballen. Slechts zeven maal wist United dit seizoen in de Premier League een wedstrijd de nul te houden. In totaal kreeg het team veertig doelpunten tegen. Arsenal dat vierde staat, een plaats boven Manchester United, staat op 29 doelpunten tegen.

In de FA Cup vloog United in de vierde ronde eruit na penalty’s tegen Championshipclub Middlesbrough. In de League Cup was de derde ronde het eindstation na een 0-1 verlies tegen West Ham United. Na een vroege uitschakeling in de Champions League zijn de Mancunians opnieuw bezig aan een roemloos seizoen.

Lange termijn

Toch beperken de problemen met United zich niet slechts tot het seizoen 2021/2022. Na het vertrek van clubicoon sir Alex Ferguson in 2013 is de club dolende. In negen jaar stonden maar liefst zeven trainers aan het roer van de club. Geen enkele coach stond langer dan drie seizoenen langs de lijn.

Onder Van Gaal van 2014 tot 2016 behaalde de club kort voor zijn noodgedwongen vertrek nog een klein succes (FA Cup). José Mourinho bezorgde United in 2017 de eerste titel in Europa sinds 2008. Voor geen enkele coach was het succes blijvend. Als Rangnick, de interim-coach die na het vertrek van Ole Gunnar Solskjær de leiding in handen heeft, wordt ontslagen, is de chaos compleet.

Kritiek op Ralf Rangnick zwelt aan Foto: SID

Ook valt er op het transferbeleid van de club behoorlijk wat aan te merken. Het laatste jaar dat United een positieve balans had na een seizoen voetballen was volgens voetbalsite transfermarkt.nl 2009/2010, het jaar dat Ronaldo voor het toenmalige recordbedrag van 94 miljoen vertrok naar Real Madrid.

Latere aanwinsten Fred (59 miljoen), Maguire (87 miljoen) en Van de Beek (39 miljoen) hadden of hebben het lastig bij hun club. Ook werden Zlatan Ibrahimovic, Bastian Schweinsteiger en Ronaldo gehaald in de herfst van hun carrière.

United Academy

Toch blijft er ook hoop voor de club uit Manchester. De prestigieuze Manchester United Academy, de jeugdopleiding van de club, blijft talenten voortbrengen. De negentienjarige Anthony Elanga maakte dit seizoen al achttien keer zijn opwachting in het eerste elftal.

Ook de twintigjarige Mason Greenwood was de afgelopen seizoenen al belangrijk voor zijn club, al kwam hij begin dit jaar in opspraak nadat hij werd beschuldigd van verkrachting en huiselijk geweld.

