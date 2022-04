Het is in voetbal gebruikelijk dat spelers die drie doelpunten of meer scoren, de bal als souvenir mee naar huis mogen nemen. Vraag dat maar aan Erling Braut Haaland, de neef van de 21-jarige Braut Brunes, die waarschijnlijk de garage thuis vol heeft staan met ingelijste wedstrijdballen.

Voor de huurling van Lillestrøm was de gelegenheid echt iets om te onthouden. "Een van de coolste dagen van mijn leven", noemde hij het maandag, nadat hij zijn club hielp de eerste wedstrijd van het seizoen met 5-1 te winnen

Ad

Maar toen de jonge Noor zijn prijs na afloop in ontvangst wilde nemen, kreeg hij de wedstrijdbal om onduidelijke redenen niet mee. "Ik vroeg eerst of ik de bal kon krijgen, maar toen zeiden ze nee. Toen vroeg ik of ik het kon betalen, maar daar zeiden ze ook nee tegen", zei de spits na afloop.

Eliteserien OBOS Ligaen | Neefje Haaland heeft ook neusje voor de goal en maakt een hattrick 05/04/2022 OM 09:36

OBOS Ligaen | Neefje Haaland heeft ook neusje voor de goal en maakt een hattrick

Misverstand

Toen het management van Åsene op de hoogte was van het incident, werd er snel actie ondernomen.

"We weten niet precies wat er is gebeurd, maar hij wilde de bal en had hem kennelijk niet gekregen. Ik hoorde hierover de volgende dag en hebben het meteen geprobeerd het weer goed te maken. We hebben de bal netjes in een doos verpakt en naar Kristiansand gestuurd, zegt algemeen directeur Gorm Natlandsmyr tegen discovery+ Noorwegen.

Beter verdedigen

"Ik denk dat het een misverstand was, en dat een van onze vrijwilligers dacht dat we geen ballen hadden om weg te geven. Het is oké nu, het is gebeurd en zulke verkeerde inschattingen kun je maken. We moeten niemand de schuld geven. het belangrijkste is dat we een goede manier hebben gevonden om het op te lossen, aldus Natlandsmyr.

Hij verdiende die bal toen hij drie keer scoorde, voegt hij eraan toe. Je moet genereus zijn, zelfs na een nederlaag. Dan moeten we ervoor zorgen dat we beter verdedigen en niet zoveel wedstrijdballen hoeven uit te delen."

Jonatan Brunes kreeg uiteindelijk toch zijn verdiende wedstrijdbal. Foto: Twitter

Eliteserien OBOS Ligaen | Neefje Haaland heeft ook neusje voor de goal en maakt een hattrick 05/04/2022 OM 09:35