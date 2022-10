Eerder dit jaar stapten de voetbalbonden van de twee landen al twee keer naar de disciplinaire commissie van de FIFA om Ecuador van het WK te houden. Voetbalvond FIFA gaf hen twee keer ongelijk, waardoor ze nu naar het CAS in Zwitserland stappen.

Geboortepapieren

Ad

Het probleem volgens de bonden van Chili en Peru zit hem in de nationaliteit van verdediger Byron Castillo. Volgens de Ecuadoriaanse bond is hij in 1998 geboren in het Ecuadoriaanse Playas. De Chileense voetbalbond zegt bewijzen te hebben dat Castillo in 1995 is geboren in de stad Tumaco in Colombia.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Deze 10 grote namen missen het WK Voetbal - Haaland, Salah en Wijnaldum ontbreken GISTEREN OM 09:58

Castillo kwam al eerder in de problemen om zijn geboortepapieren. In 2015 kon een transfer niet doorgaan vanwege problemen bij het papierwerk. De club waar hij voor speelde, Norteamerica, werd later geschorst vanwege het vervalsen van documenten.

Chili en Peru vinden beide dat Ecuador niet naar het WK kan vanwege deze zaak, maar hebben verschillende opvattingen over de vervanger van het land. Peru vindt dat zij in plaats van Ecuador een plekje verdienen. Chili vindt dat de acht kwalificatiewedstrijden van Ecuador waarin Castillo speelde als verloren moeten worden verklaard, waardoor Chili zich toch zou kwalificeren

Vijfde en zevende

Ecuador eindigde in de kwalificatiereeks van het Zuid-Amerikaanse continent als vierde achter Brazilië, Argentinië en Uruguay. Peru eindigde als vijfde en miste net het WK, Chili eindigde op de zevende plek.

“Het is belangrijk dat een rechtsorgaan als het CAS naar de zaak gaat kijken. We moeten kijken of alles volgens de regels is verlopen”, zegt Sabrina Martin van de Peruviaanse bond FPF. “We zijn niet uit op sportief voordeel, maar vinden wel dat Peru de punten verdient in plaats van Chili.”

Het CAS zal een uitspraak doen voor 10 november. Tien dagen voor het WK in Qatar begint. Ecuador zit in een groep met Oranje, Senegal en thuisland Qatar.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Deense ploeg maakt statement met sober tenue - “Willen niet zichtbaar zijn” 29/09/2022 OM 08:37