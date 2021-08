Frankrijk verloor drie van de vijf groepswedstrijden en mocht dus van geluk spreken dat het zich als nummer vier plaatste voor de kwartfinale. Daar was vandaag echter weinig meer van te merken. Frankrijk begon ijzersterk en pakte de eerste twee sets.

Daarna ging het beter lopen bij de Russen en dus werd de wedstrijd gelijk getrokken. Er moest een beslissende vijfde set aan te pas komen. Rusland nam snel een 3-0 voorsprong en het leek gedaan met de Fransen. Les Bleus knokte zich echter knap terug en sloeg op het eerste matchpoint toe. Rusland sloeg de bal uit en dus was het Franse sprookje compleet.

