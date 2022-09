Wanneer en waar wordt er gespeeld?

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK volleybal zijn twee landen gastheer van het evenement. Nederland krijgt dus hulp van Polen, waardoor er in totaal zes locaties zijn. In Nederland wordt in Arnhemse Gelredome, het Rotterdamse Ahoy en bij het Apeldoornse Omnisport gespeeld. In Polen vinden de wedstrijden plaats in Gdansk, Lodz en Gliwice.

Op vrijdag 23 september werd het toernooi geopend en de Nederlandse vrouwen deden dat in stijl. Kenia werd in het Gelredome met 3-0 verslagen en zo werd het startschot voor een kleine maand aan volleybal gegeven. De finale zal op zaterdag 15 oktober gespeeld worden en ook dan is het Gelredome de locatie.

Deelnemers

In totaal doen er 24 landen mee aan dit WK. Deze zijn ingedeeld in vier groepen van zes teams. Nederland en Polen zijn als gastheer automatisch groepshoofd en op basis van de wereldranglijst zijn ook de Verenigde Staten en Brazilië in de hoogste pot ingedeeld. Dit zorgde na de loting voor de volgende pouleverdeling.

Poule A:

Nederland

Italië

België

Puerto Rico

Kameroen

Kenia

Poule B:

Polen

Turkije

Dominicaanse Republiek

Zuid-Korea

Thailand

Kroatië

Poule C:

Verenigde Staten

Servië

Duitsland

Bulgarije

Kazachstan

Canada

Poule D:

Brazilië

China

Japan

Colombia

Argentinië

Tsjechië

Volgende rondes

In de poulefase speelt iedereen een keer tegen elkaar, waarna de vier beste landen per poule doorgaan naar de tweede ronde. De zestien overgebleven landen worden vervolgens in twee poules van acht ingedeeld, waarbij rekening gehouden wordt met het evenredig verdelen van teams die al een keer tegen elkaar gespeeld hebben.

Iedereen speelt vanaf 4 oktober in de tweede ronde een keer tegen elkaar, behalve de landen die al in de eerste ronde tegenover elkaar stonden. De landen nemen bovendien de punten uit de eerste ronde mee, waardoor deze prestaties niet voor niets waren. Vervolgens mogen wederom de beste vier per groep richting de kwartfinales. Vanaf hier is het een afvaltoernooi, waarbij de landen simpelweg volgens een knock-out systeem tegen elkaar spelen tot de finale in beeld komt.

Schema

Poulefase: 23 september - 2 oktober

Tweede ronde: 4 oktober - 9 oktober

Kwartfinales: 11 oktober

Halve finales: 12 en 13 oktober

Troostfinale: 15 oktober

Finale: 15 oktober

Het Nederlandse team

De Nederlandse vrouwen zijn dus goed begonnen. De openingswedstrijd in Arnhem op 23 september werd gewonnen van Kenia. Vervolgens werden op 25 en 28 september ook Kameroen en Puerto Rico zonder setverlies aan de zegekar geregen in het Gelredome.

Dat betekent dat er nog twee wedstrijden op het programma staan en de verwachting is dat de tegenstand vanaf nu zwaarder gaat worden. Op 30 september is België de tegenstander en op 2 oktober wordt de groepsfase afgesloten na een duel met Italië. De Italiaanse vrouwen wonnen net als de Nederlandse dames tot nu toe alle wedstrijden, dus het is goed mogelijk dat in deze wedstrijd wordt bepaald wie als groepswinnaar doorgaat naar de tweede ronde.

Italië is de nummer 3 van de wereld, terwijl Nederland op dit moment het tiende land van de wereld is. Op papier is Italië dus behoorlijk favoriet, maar misschien kan het thuisvoordeel wonderen doen voor de Nederlandse vrouwen.

