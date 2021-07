Wat: Waterpolo

Waar: Tatsumi Water Polo Centre

Wanneer: Zaterdag 24 juli t/m zondag 8 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse teams: vrouwen

Favorieten: Spanje, VS, Nederland (vrouwen), Italië, Hongarije, Servië (mannen)

Wat gebeurde er na Peking?

Even terug naar 2008. Tijdens de Spelen in Peking verrasten de waterpolodames vriend en vijand door olympisch goud te veroveren. Onder leiding van bondscoach Robin van Galen versloeg Nederland de ene wereldtopper na de andere en won het in de finale van Amerika dankzij zeven goals van een ontketende Danielle de Bruijn en een paar cruciale reddingen van keepster Ilse van der Meijden.

Daarna bleef het stil rondom de vrouwen. Dankzij een nederlaag tegen Italië in de beslissende kwalificatiewedstrijd in 2012 kregen de dames niet de kans om hun olympische titel te verdedigen, en ook in aanloop naar de Spelen in Rio vier jaar later ging het mis voor de ploeg van Arno Havenga. Tijdens het OKT in eigen land ging het onderuit tegen Spanje: 10-7

Road to Tokyo

Nadat het team zich in 2016 voor de tweede keer niet had weten te plaatsen, richtten de dames zich op in de daaropvolgende jaren. Onder leiding van Havenga werd de Nederlandse equipe in 2018 tijdens het EK in Barcelona voor het eerst in bijna dertig jaar Europees kampioen. Die goede lijn werd doorgezet richting het OKT van begin in dit jaar in het Italiaanse Triëst. Onder aanvoering van een uitstekend keepende Debbie Willemsz, die vanwege motivatieproblemen twee jaar eerder nog stopte bij het Nederlands team, en een aan de lopende band scorende Maud Megens, plaatste Nederland zich voor de finale van het OKT en sleepte zo een ticket in de wacht voor de Spelen in Tokio.

Bondscoach Arno Havenga instrueert de waterpolodames tijdens het OKT in Triëst Foto: Getty Images

De kanshebbers

Naast het Nederlandse team, dat in het internationale waterpolo tot de wereldtop behoort, zijn er nog een aantal andere kapers op de kust. Zo neemt Nederland het in de groepsfase al op tegen Spanje, de huidige Europees kampioen. De andere drie teams die de waterpolodames vergezellen in poule A zijn Zuid-Afrika, Australië en Canada. Drievoudig wereldkampioen Amerika zit in poule B samen met Rusland, China, Hongarije en gastland Japan. De beste twee teams van beide poules plaatsen zich voor de halve finales.

Het mannentoernooi

De Italiaanse, Hongaarse en Servische mannenteams zijn de grote favorieten voor olympisch goud in Tokio. De Italiaanse mannen werden twee jaar geleden wereldkampioen in het Koreaanse Gwangju door Spanje in de finale te verslaan. Hongarije kroonde zichzelf begin vorig jaar tot Europees kampioen door net als de Italianen Spanje in de finale te verslaan. Servië, regerend olympisch kampioen en nummer één van de wereld, plaatste zich voor de Spelen door twee jaar geleden de FINA World League te winnen.

Bij het mannentoernooi zijn de landen verdeeld over twee poules van elk zes landen. Wereldkampioen Italië en Hongarije zitten bij elkaar in poule A. Servië en Kroatië, de huidige nummers één en twee van de wereldranglijst, komen tegen elkaar uit in poule B. Zij worden onder andere vergezeld door Spanje, de huidige vice-wereldkampioen en vice-Europees kampioen.

Programma

Voor de volle twee weken kun je tijdens de Spelen in Tokio genieten van het beste waterpolo. Hieronder zie je het programma van de waterpolodames met de speeldata - en Nederlandse speeltijden. Op deze pagina zie je het hele programma.

Maandag 26 juli 11:20 uur: Australië - Nederland

Woensdag 28 juli 12:50 uur: Nederland - Spanje

Vrijdag 30 juli 7:00 uur: Zuid-Afrika - Nederland

Zondag 1 augustus 8:30 uur: Nederland - Canada

Dinsdag 3 augustus: Kwartfinales

Donderdag 5 augustus: Halve finales

Zaterdag 7 augustus: Finales

WAAR KIJK JE?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.