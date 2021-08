In het Tatsumi Water Polo Centre was het vandaag tijd voor de laatste groepswedstrijd van de Nederlandse waterpolodames. Canada was op de Nederlandse zondagochtend de tegenstander.

Ilse Koolhaas in de wedsrtijd tegen Canada Foto: Eurosport

De oranjedames waren met 16-12 te sterk voor de Canadese vrouwen. Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Aan het eind van het eerste kwart stond er een 4-4 stand op het scorebord. Het tweede (8-7) en derde kwart (11-9) werd met een klein verschil winnen afgesloten. Niet eerder in de wedstrijd was er een groter doelpuntenverschil dan aan het einde van de wedstrijd.

Met drie doelpunten was Simone van de Kraats deze wedstrijd de topscorer aan Nederlandse kant.

De dames van Arno Havenga verloren, net als Spanje, een wedstrijd tijdens de groepsfase, waardoor ze op dit moment tweede in de poule staan. Later vandaag staat de wedstrijd Australië tegen Zuid-Afrika op de planning. Deze wedstrijd bepaalt hoeveelste Nederland uiteindelijk in groep A wordt en tegen wie het uitkomt in de volgende ronde.

Groepsfase

In de eerste wedstrijd was Australië met 15-12 te sterk voor Nederland. Daarna pakten de dames de draad op en wisten ze te winnen van Spanje (met 14-13) en een monsterscore van 1-33 neer te zetten tegen Zuid-Afrika.

De Canadese vrouwen verloren hun eerste twee wedstrijden van Australië (5-8) en Spanje (14-10). De derde wedstrijd wonnen ze met 21-1 van Zuid-Afrika.

