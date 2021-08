Na afloop lieten de waterpolosters de tranen rijkelijk vloeien. Dit was deels vanwege de afsluiting van de Spelen, maar toch ook teleurstelling na de nederlaag en de uiteindelijke zesde plaats.

Twee keer tegen Australië

Het was de tweede keer dit toernooi dat Nederland tegenover Australië stond. Ook tijdens het openingsduel in Tokio was deze ploeg te sterk. Nederland gaf toen een ruime 8-4 voorsprong weg en verloor met 15-12. Na een nederlaag tegen Hongarije (11-14) in de kwartfinale belandde de ploeg van Havenga uiteindelijk in de strijd om de vijfde en zesde plaats door een knappe 13-6 winst op China.

Zaterdag was Australië vanaf het eerste fluitsignaal de betere. De ploeg nam direct een voorsprong en liet de marge gestaag oplopen. Het werd uiteindelijk 14-7. Het betekende een teleurstellend einde van de interlandcarrière van Dagmar Genee en Nomi Stomphorst.

Namens Nederland was topscorer Simone van de Kraats opnieuw op dreef. Ze trof drie keer doel tegen Australië.

Strijd om de medailles

Later op de dag stond ook de strijd om de medailles op het programma. De Verenigde Staten lieten in de finale geen spaan heel van Spanje. Het werd 14-5. Het betekende de derde gouden medaille op rij voor de Amerikaanse ploeg. De laatste keer dat een ander land goud won, was in 2008. Toen was Nederland de sterkste.

De Amerikaanse ploeg won de finale ruim van Spanje. Foto: Getty Images

De wedstrijd om het brons was spannender. Hongarije maakte in het laatste kwart het verschil tegen de Russische ploeg: 11-9.

