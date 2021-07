De oranjewaterpolosters waren in de wedstrijd tegen Europees kampioen Spanje de underdogs. Spanje won zijn laatste twee wedstrijden tegen Zuid-Afrika en Canada met speels gemak. Nederland verloor ongelukkig zijn eerste wedstrijd tegen Australië.

Tot het einde toe ontliepen de twee ploegen elkaar echter weinig. De verschillen bleven de hele wedstrijd klein. Met nog een minuut te spelen, bracht Spanje de stand gelijk naar 13-13. Spanje kreeg met 42 seconden te spelen een uitsluiting aan zijn broek. Twintig seconden lang lagen er geen zes, maar vijf Spaanse veldspeelsters in het water. Nederland maakte van deze mogelijkheid gretig gebruik. Routinier Sabrina van der Sloot maakte de winnende. Na een laatste time-out met 24 seconden te spelen, scoorde Spanje niet meer. De wedstrijd eindigde in 14-13.

Waar tegen Australië geen enkele speler er bovenuit stak, was toptalent Simone van de Kraats duidelijk de belangrijkste Nederlandse vrouw in het water. In totaal schoot ze zes ballen tussen de palen.

Door deze overwinning lijkt Nederland zeker van een plek in de volgende ronde. In de groep van vijf teams gaan vier teams door naar de kwartfinale. Zuid-Afrika staat kansloos laatste. Belangrijk is dat Nederland zo hoog mogelijk eindigt in de poule om grote favorieten VS in de kwartfinale te ontlopen. Vrijdag 08:30 uur speelt Nederland tegen Zuid-Afrika.

