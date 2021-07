Nederland kwam tegen de nummer vijf in de poule geen moment in de problemen. Na een kwart stond het al 0-7. Alleen in het derde kwart moest Nederland een doelpunt incasseren. De teller aan de Nederlandse kant stokte bij 33.

Nederland kon tegen Zuid-Afrika goed doorwisselen en alle speelsters kregen veel speeltijd. Opvallend was ook dat alle speelsters met uitzondering van keeper Joanne Koenders een doelpunt maakten. Maartje Keuning was met zes goals de sterkste aan de Nederlandse kant.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Waterpolo - samenvatting Nederland - Spanje GISTEREN OM 16:38

Zondag 1 augustus speelt Nederland om 08:30 uur zijn laatste groepswedstrijd tegen Canada. Nederland is al zeker van een plek in de halve finale, maar moet in de poule zo hoog mogelijk eindigen om concurrent Amerika te ontlopen. Na een verliespartij tegen Australie en een knappe winst tegen Spanje staat Nederland tweede in de groep.





Tokio 2020 Tokyo 2020 | Waterpolosters boeken belangrijke overwinning op Spanje GISTEREN OM 12:44